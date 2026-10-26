lunes 26  de  octubre 2026
OBITUARIO

Muere de cáncer Alan Dysert, actor de la serie "All My Children"

Alan Dysert interpretó al estafador Sean Cudahy en All My Children durante una década. Debutó en la serie en 1980 y su última aparición fue en 1990.

A través de una publicación en Facebook, Michele Dysert, esposa del actor, anunció su fallecimiento
A través de una publicación en Facebook, Michele Dysert, esposa del actor, anunció su fallecimiento Captura de pantalla/Facebook/Alan Dysert
Por Valentina Gil

Alan Dysert, actor conocido por su papel en la famosa serie de televisión All My Children, falleció a los 75 años. Su esposa, Michele, compartió la noticia de su fallecimiento en una publicación de Facebook el domingo 25 de octubre.

"Tengo el corazón roto al comunicarles que mi amado esposo, Alan, falleció el 23 de octubre de 2026. Si bien me cuesta imaginar la vida sin él, siempre estaré agradecida de haber experimentado aquello que tantas personas buscan durante toda su vida: el amor de toda una vida", escribió.

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Michele detalló que el actor estadounidense enfrentó varios problemas de salud a lo largo de los años, pero «siguió afrontando la vida con determinación, humor y gratitud».

En su autobiografía de 2023, Lights, Camera, Cancer!, Alan reveló que le habían diagnosticado un cáncer «raro, agresivo e incurable». Según la sinopsis de la obra, se sometió a «cuatro cirugías importantes relacionadas con el cáncer, una recaída, numerosas sesiones de quimioterapia y 29 tomografías computarizadas hasta la fecha».

"Gracias por amarme, por hacerme reír, por las aventuras, los recuerdos y la hermosa vida que construimos juntos. Te elegiría una y otra vez, sin dudarlo. Tengo el corazón roto, pero estoy profundamente agradecida por el amor de toda una vida", expresó su esposa en redes.

Pérdida para la televisión estadounidense

En entrevista con la revista People, Melinda Eisnagule, agente de Alan, dijo que su muerte es una "pérdida para nuestra comunidad y para la comunidad actoral en general".

"Tocó la vida de muchísimas personas e hizo de la industria y del mundo un lugar mejor cada día con su energía positiva y su amabilidad", añadió.

Alan Dysert nació y creció en una granja en la zona rural de Illinois y asistió a la Universidad de Illinois, donde estudió artes televisivas. Tras graduarse, trabajó en el sector inmobiliario antes de dedicarse a la comedia en vivo, y en 1978 debutó como actor en la serie Soap.

Durante una década interpretó al estafador Sean Cudahy en All My Children. Debutó en la serie en 1980 y su última aparición fue en 1990, participando en un total de 79 episodios. También fue músico, escritor, cineasta, productor y un querido profesor de actuación.

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