Jack Osbourne relata desgarrador momento tras muerte de Ozzy

MIAMI.- Jack Osbourne relató en un emotivo video de YouTube cómo se enteró de la muerte de su padre, el legendario Ozzy Osbourne, quien falleció el 22 de julio, a los 76 años. “Fue devastador, nunca olvidaré cómo me sentí en ese instante”, confesó, visiblemente conmovido.

En el video, el hijo del icónico cantante además explicó que, junto con la tristeza por la pérdida, también sintió alivio al saber que su padre ya no sufría tras años lidiando con problemas de salud, incluyendo el Parkinson.

En su relato, Jack contó que fue despertado en su hogar de Los Ángeles por un empleado de la familia que ha trabajado con ellos durante más de 30 años. “No me lo esperaba en absoluto”, dijo, recordando la confusión y el dolor que sintió al recibir la noticia. La muerte de Ozzy, explicó, fue especialmente impactante porque apenas días antes había realizado su última actuación en vivo el 5 de julio en Birmingham y se le veía lleno de energía y con su característico sentido del humor.

Momentos junto a Osbourne

Jack también destacó lo importante que fue poder visitar a su padre y pasar tiempo con él antes de su fallecimiento. “Esos recuerdos se quedan conmigo para siempre”, afirmó, evocando momentos íntimos y memorables junto a Ozzy. Además, agradeció el cariño y apoyo de los fans, quienes han mostrado su solidaridad desde que se confirmó la tragedia.

Jack subrayó que, más allá de la tristeza, la vida y el legado de Ozzy continúan presentes como un artista que no solo definió una era del rock, sino que dejó una huella imborrable en la música y en millones de admiradores en todo el mundo.

Para Jack, la pérdida es inmensa, pero también representa un momento para reflexionar sobre la vida de su padre y la influencia positiva que tuvo en su familia y en sus seguidores. “El amor y la música de mi padre seguirán vivos para siempre”, concluyó, cerrando un emotivo testimonio que refleja tanto la magnitud de la pérdida como la fuerza del legado de Ozzy Osbourne.