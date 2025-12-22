lunes 22  de  diciembre 2025
OBITUARIO

James Ransone, actor de "The Wired", muere a los 46 años

Participó en series de televisión, como La Ley y el Orden, Hawaii Five-0 y, más recientemente, Poker Face de Natasha Lyonne

James Ransone, actor de The Wired

Captura de pantalla / quiencom / Instagram
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- James Ransone, actor conocido por sus papeles en The Wire e It: Chapter Two, ha fallecido a los 46 años. Según la oficina del forense del condado de Los Ángeles, Ransone murió el viernes 19 de diciembre, aparentemente por suicidio.

Interpretó a Ziggy Sobotka en la exitosa serie de HBO The Wire y a la versión adulta de Eddie Kaspbrak en It: Chapter Two, la secuela de la película de terror It, basada en la novela de Stephen King. La versión joven del personaje fue interpretada por Jack Dylan Grazer.

Entre sus créditos cinematográficos también se incluyen The Black Phone de 2021, su secuela de este año, Black Phone 2, y la película Tangerine de Sean Baker de 2015. Participó en series de televisión, como La Ley y el Orden, Hawaii Five-0 y, más recientemente, Poker Face de Natasha Lyonne.

Su saltó a la fama llegó interpretando a Tate en la serie juvenil Ken Park de 2002.

En 2021, Ransone denunció haber sufrido abusos sexuales durante aproximadamente seis meses en 1992 por parte de un antiguo tutor.

Confesó a sus seguidores en las redes sociales que estos abusos influyeron en las adicciones al alcohol y la heroína con las que luchó posteriormente.

Tributos

Tras la noticia de su fallecimiento el domingo, Wendell Pierce, actor de la serie The Wire, encabezó los homenajes al actor en las redes sociales.

"Lamento no haber podido estar allí para ti, hermano. Descansa en paz, James Ransone", escribió en X.

HBO compartió un homenaje en la misma red social. Junto a una foto de Ransone, la cadena escribió: "En memoria de James Ransone".

"Descansa en paz, mi querido hermano James Ransone", publicó en Instagram el director Spike Lee, quien trabajó con Ransone en Red Hook Summer y Inside Man.

La esposa de Ransone, Jamie McPhee, con quien tenía dos hijos, también se sumó a los homenajes con una emotiva publicación.

"Te dije que te he amado mil veces y sé que te amaré de nuevo... Gracias por darme los mejores regalos: tú, Jack y Violet. Estaremos juntos para siempre", escribió.

