Javier Bardem entre los nominados a los Emmy 2025

En Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez, serie de Netflix creada por Ryan Murphy y basada en un caso real, Bardem da vida a José Menéndez, un padre que en 1989 fue asesinado, junto a su esposa, por sus hijos que posteriormente lo acusaron de abusos físicos, emocionales y sexuales. Ambos fueron condenados a cadena perpetua y mientras que la Fiscalía aseguró que el crimen fue motivado por razones económicas, los hermanos Lyle y Erik Menéndez siguen alegando que cometieron el crimen por temor a su padre y continúan luchando judicialmente para obtener su liberación.

Separación, gran favorita

El presidente de la Academia, Cris Abrego, dio paso a los actores Brenda Song (The Last Showgirl) y Harvey Guillén (Lo que hacemos en las sombras), que fueron los encargados de leer, desde el Saban Media Center Wolf Theater de Los Ángeles, la lista de nominados de cara a la 77.ª edición de los máximos galardones de la televisión estadounidense.

En total, cuatro series obtuvieron más de 20 nominaciones. Así, a las 27 candidaturas de Separación le siguen El Pingüino, el spin-off de The Batman emitido por HBO que se alzó con 24 nominaciones. Después aparecen The Studio, la comedia de Apple TV+ sobre el mundo del cine, y la tercera entrega de The White Lotus de HBO, ambas con 23 nominaciones.

Junto a la gran favorita Separación, por el Emmy a la mejor serie de drama competirán La diplomática, The Last of Us, Paradise, The Pitt, Slow Horses, The White Lotus y Andor, la serie de la saga Star Wars. En comedia las nominadas son Colegio Abbott, The Bear, Hacks, Nadie quiere esto, Solo asesinatos en el edificio, Terapia sin filtro, The Studio y Lo que hacemos en las sombras. Mientras que al Emmy a la mejor miniserie del año optan Adolescencia, Black Mirror, Dying for Sex, Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez y El Pingüino.

La ceremonia de entrega de la 77.ª edición de los Premios Emmy se celebrará el domingo 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, California (EE UU) y estará conducida por el humorista Nate Bargatze.

FUENTE: Europa Press