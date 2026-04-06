Jennifer Aniston comparte fotografías inéditas con novio Jim Curtis

Jennifer Aniston asiste al estreno de la cuarta temporada de "The Morning Show" en el Museo de Arte Moderno (MOMA) el 9 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- La actriz estadounidense Jennifer Aniston compartió varias fotos en Instagram , incluyendo una en la que aparece acurrucada junto a su novio Jim Curtis, abrazándolo, y otra en la que el hipnoterapeuta descansa en un sofá con un perro en su regazo.

"¡Domingo de fotos!", escribió Aniston en la descripción. Además de mostrar el tiempo que pasa con Curtis, la actriz publicó algunas instantáneas con amigos, perros y antiguos compañeros de reparto, como Courteney Cox, Jason Bateman y Sean Hayes.

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Los rumores de romance entre Aniston y Curtis surgieron por primera vez en julio de 2025, cuando fueron vistos juntos en un yate en Mallorca, España, junto a amigos famosos como Bateman, su esposa Amanda Anka y Amy Schumer.

Después de que la pareja hiciera pública su relación en Instagram en noviembre, con Aniston publicando una foto de ella abrazando a Curtis por su cumpleaños, el experto en salud y bienestar reveló en el programa Today en enero que su historia de amor comenzó cuando fueron presentados por amigos.

"Descubrimos que teníamos amigos en común y empezamos a charlar (...) Llevó tiempo. Charlamos durante mucho tiempo y nos hicimos muy amigos", explicó.