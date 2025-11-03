lunes 3  de  noviembre 2025
Jennifer Aniston confirma nueva relación con publicación en Instagram

A pesar de que el romance había sido motivo de rumores durante los últimos meses, es la primera vez que Aniston hace referencia de forma directa a la relación

Jennifer Aniston asiste al estreno de la cuarta temporada de The Morning Show en el Museo de Arte Moderno (MOMA) el 9 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Jennifer Aniston asiste al estreno de la cuarta temporada de "The Morning Show" en el Museo de Arte Moderno (MOMA) el 9 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP/ Jamie McCarthy / Vía Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Jennifer Aniston le da una nueva oportunidad al amor. La actriz estadounidense, conocida por ser reservada con su vida privada, sorprendió a sus seguidores al compartir una publicación en Instagram para celebrar el cumpleaños de su pareja, el coach de bienestar Jim Curtis.

"Feliz cumpleaños, mi amor. Amado", escribió Aniston junto a una foto en blanco y negro de la pareja. En la imagen se ve a Curtis sonriendo mientras la actriz lo abraza por detrás.

Curtis ya había hecho un pequeño cameo en la cuenta de Instagram de la protagonista de Friends, quien dio la bienvenida a septiembre con una serie de fotos con el título: “Gracias, verano”.

En la última imagen puede verse la parte de atrás de la cabeza de Curtis con el océano de fondo.

De acuerdo con su sitio web, Curtis lleva más de dos décadas trabajando en el sector de la salud y el bienestar. Se especializa en ayudar a las personas a alcanzar su máximo potencial y publica videos informativos en redes sociales.

En agosto, una fuente le contó a la revista People que Curtis se siente orgulloso de todo lo que Aniston ha logrado en su carrera. "Ella puede ser muy dura consigo misma... Él la apoya de una manera que se siente nueva".

También en septiembre, la pareja fue vista cenando en Nueva York en una cita informal. Mientras que en agosto fueron fotografiados saliendo del restaurante Nobu en Malibú, California, junto a Courteney Cox y su pareja de muchos años, Johnny McDaid.

