miércoles 15  de  octubre 2025
Jennifer Aniston explica por qué nunca recurrió a la adopción

La actriz aseveró que se siente tranquila con su decisión, destacando que la maternidad no era parte del plan que el universo tenía escrito para ella

Jennifer Aniston asiste al estreno de la cuarta temporada de The Morning Show en el Museo de Arte Moderno (MOMA) el 9 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Jennifer Aniston asiste al estreno de la cuarta temporada de "The Morning Show" en el Museo de Arte Moderno (MOMA) el 9 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP/ Jamie McCarthy / Vía Getty Images
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- En los últimos años, Jennifer Aniston ha abierto su corazón para exponer las razones por las cuales nunca tuvo hijos, rechazando todos los señalamientos que recibió por décadas sobre ser una mujer adicta al trabajo que no quiso formar una familia.

Aunque en 2022 reveló que fueron varios los tratamientos a los que se sometió para cumplir el sueño de ser madre, muchos aún cuestionan por qué la actriz de Friends no recurrió a otros métodos para ver crecer su familia, entre ellos una madre sustituta o adopción, algo común en la industria hollywoodense.

La actriz estadounidense Jennifer Aniston. 
Jennifer Aniston revela que intentó ser madre durante veinte años
Esta fotografía muestra la fachada de una tienda de la marca de moda de lujo italiana Gucci en la Rue Montaigne de París, el 16 de abril de 2025.   
Multan a Gucci, Chloé y Loewe por violar normas de competencia

Sin embargo, en el podcast de Monica Padman, Armchair Expert, Aniston abordó nuevamente el tema de la maternidad luego de que la anfitriona le expusiera sus dudas sobre ser madre y le preguntara a la intérprete si había hallado paz en la decisión que tomó tras sus frustrados intentos.

"Es tan tranquilo. Pero debo decir que llega un punto en que se me escapa de las manos. Literalmente no puedo hacer nada al respecto”, comentó la protagonista de The Morning Show.

Fue entonces cuando Jennifer explicó las razones por las que nunca optó por la adopción para convertirse en madre: "Cuando la gente dice: ‘Pero puedes adoptar’, no quiero. Quiero mi propio ADN en una personita. Es la única manera, egoísta o no, sea lo que sea, lo he deseado", compartió.

Aniston señaló que si bien fueron momentos difíciles los que vivió, pudo vivir el duelo y aunque a veces reflexionó sobre los hijos que pudo haber tenido con algunas de sus parejas, el momento pasaba. Ahora se siente tranquila con su decisión, destacando que la maternidad no era parte del plan que el universo tenía escrito para ella.

“Simplemente no estaba en el plan, cualquiera que fuera el plan... es muy emotivo, especialmente en el momento en que (los médicos) dicen: ‘Eso es todo’, porque hay un momento extraño cuando eso sucede”.

"No conocían mi historia"

En una reciente entrevista, la actriz de 56 años explica las razones que la motivaron a romper su silencio sobre el tema.

Durante una conversación con la revista Harper's Bazaar, la estrella de Friends abrió su corazón para hablar de cómo la afectó la constante especulación sobre embarazos a la que fue sometida durante dos décadas.

"No conocían mi historia, ni lo que había pasado durante los últimos 20 años intentando formar una familia, porque no hago públicos mis problemas médicos. Eso no le incumbe a nadie", expresó.

Agregó que durante mucho tiempo intentó ignorar la situación, hasta que se volvió insostenible y sintió la necesidad de pronunciarse al respecto.

"Llega un punto en el que es imposible no oírlo: la historia de que no tendré un bebé o una familia porque soy egoísta, adicta al trabajo. Me afecta; soy un ser humano. Todos somos seres humanos", comentó.

