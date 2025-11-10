Carlos Vives anuncia "Tour Al Sol 2026" por Norteamérica

Carlos Vives le canta a su natal Santa Marta durante la celebración de los 500 años de la ciudad caribeña.

MIAMI.- Carlos Vives regresa a los escenarios de Norteamérica con el Tour Al Sol , el cual inicia el 16 de abril de 2026. Con esta gira, que recorrerá 14 ciudades y recintos importantes como el Radio City Music Hall en Nueva York, el Festival de Jazz de Nueva Orleans y el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, el colombiano celebrará tres décadas de carrera artística.

Según informó a la revista Billboard , en cada presentación, Vives revivirá varios de sus éxitos musicales, desde Clásicos de La Provincia (1994) y La Tierra del Olvido (1995), hasta La Tierra del Olvido 30 Años (Remastered & Expanded), álbum lanzado en julio.

“Cada show de Tour al Sol será un concierto de sol a sol (de un amanecer a un atardecer), un viaje por las emociones de la música que se mueve con el sol. Un tour de canciones escogidas con los vallenatos más sorprendentes de mi carrera y el homenaje a clásicos. En conclusión, Tour al Sol es un concierto con el sol de la Provincia", comentó el intérprete.

El tour es presentado por Cárdenas Marketing Network (CMN) en Estados Unidos y Canadá, mientras que en Puerto Rico será presentado por No Limits Entertainment.

En el comunicado de prensa compartido por Billboard, el equipo de Vives manifestó que la producción contará con importantes efectos visuales que evocará el camino al sol.

"Desde el primer rayo del amanecer, que simboliza la esperanza y los nuevos comienzos; pasando por el mediodía, lleno de energía y alegría en cada interpretación; hasta llegar al atardecer, donde la nostalgia y la magia se apoderan del escenario”.

La venta general de los boletos inicia el viernes 14 de noviembre a las 10:00 a.m., a través de www.carlosvives.com. No obstante, los seguidores del artista también podrán optar por la preventa de Spotify el jueves 10 a la misma hora.

Fechas

A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS presenta las fechas confirmadas para el tour de Carlos Vives.

16 de abril – Toronto – Coca Cola Coliseum

19 de abril – Montreal, Canadá – Bell Place

24 de abril – Nueva York – Radio City Music Hall

26 de abril – Nueva Orleans – Jazz Festival

1 de mayo – Sugar Land, Texas – Smart Financial Centre

2 de mayo – Grand Prairie, Texas – Texas Trust CU Theatre

7 de mayo – Chicago – Rosemont Theatre

9 de mayo – Fairfax, Virginia – EagleBank Arena

10 de mayo – Boston – Agganis Arena

14 de mayo – Seattle – WAMU Theatre

16 de mayo – Los Ángeles – Peacock Theater

23 de mayo – Miami – Kaseya Center

24 de mayo – Orlando, Florida – Kia Center

5 de junio – San Juan – Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot