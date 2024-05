Jennifer López llega al estreno de "Atlas" sin Ben Affleck pero con alianza matrimonial

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Netflix US (@netflix)

Jlo posó junto a sus compañeros de reparto luciendo un corsé blanco con una falda negra corte sirena. En todo momento, la cantante dejó ver que en su mano izquierda llevaba la alianza matrimonial.

Aunque es de conocimiento que Affleck se encuentra grabando el filme El contable 2, su ausencia en la alfombra roja aviva los rumores sobre la tensión que existe entre las celebridades.

Jennifer López Las manos de Jennifer López lucen su alianza matrimonial durante el estreno de la película "Atlas" en el Teatro Egipcio, el lunes 20 de mayo de 2024, en Los Ángeles. AP/Chris Pizzello

Crisis

Hasta el viernes 17 de mayo, Jennifer y Ben no habían estado juntos en 47 días; incluso ha trascendido que actualmente no viven en la misma casa. Los rumores cobraron más fuerza luego de que se hiciera público que la Diva del Bronx le dio like a una publicación en Instagram sobre red flags en las relaciones.

"Simplemente tienen enfoques muy diferentes cuando se trata de la atención de los medios. Ben odia toda atención y eso lo hace sentir muy incómodo. Jennifer siempre ha tenido un enfoque diferente", dijo una fuente a la revista People.

Una fuente cercana también aseveró al portal Entertainment Tonight que los artistas si bien se encuentran atravesando diferencias en su relación, aún no han tomado la decisión de separarse.

"La relación de Jen y Ben aún no ha terminado, pero se han estado quedando en casas separadas y la tensión ha sido alta. Se están tomando un segundo para descubrir por lo que está pasando cada uno y por lo que quiere. Ambos Han estado muy deprimidos", dijo la persona que permanece en el anonimato.

López y Affleck se dejaron ver juntos durante el fin de semana.

Ambos asistieron a un recital de la hija del Ben, Seraphina, de 15 años. Aunque el actor llevaba su alianza durante el encuentro con su esposa, TMZ lo fotografió horas antes conduciendo su auto y notaron que en ese momento Affleck no llevaba puesta su alianza.

El domingo 19 de mayo, Ben buscó a Jennifer afuera del Aero Theatre en Santa Mónica, California.