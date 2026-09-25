Jordania: historia milenaria, paisajes desérticos y vivas tradiciones

Hay destinos donde la historia, la cultura y la belleza natural se combinan de una manera capaz de atraer tanto a viajeros como a quienes sienten fascinación por las civilizaciones que dieron forma a nuestro mundo. Jordania es uno de ellos.

Mientras planificamos un viaje a Jordania, descubrimos un país donde ciudades antiguas, sitios bíblicos, paisajes desérticos y tradiciones culturales conforman una experiencia turística extraordinariamente diversa.

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Situado en la encrucijada entre Asia, África y Europa, el Reino Hachemita de Jordania ha sido durante siglos un punto de encuentro entre pueblos, culturas y rutas comerciales. Su historia está presente en sitios arqueológicos, lugares religiosos, antiguos mosaicos y ciudades donde las tradiciones continúan formando parte de la vida cotidiana.

Frecuentemente asociada con la historia bíblica y las tres grandes religiones abrahámicas, Jordania ofrece la oportunidad de conocer lugares vinculados con importantes tradiciones religiosas, mientras descubre también el legado de las civilizaciones nabatea, romana, bizantina e islámica.

Entre los principales atractivos del país se encuentran Petra, Jerash, Ammán, Madaba, el monte Nebo, Betania al otro lado del Jordán, Umm Qais, Umm ar-Rasas y As-Salt.

Actualmente, Jordania cuenta con ocho sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, incluidos seis sitios culturales, el sitio mixto natural y cultural de Wadi Rum y, más recientemente, la Reserva Marina de Aqaba, inscrita en 2026.

Petra y los nabateos

Para muchos, el atractivo más reconocible de Jordania es Petra, la antigua ciudad nabatea excavada en los acantilados de arenisca y considerada una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo.

Declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1985, Petra fue un importante centro de caravanas durante los períodos helenístico y romano. Su ubicación permitió a los nabateos controlar importantes rutas comerciales que conectaban Arabia con Egipto y el Mediterráneo.

Al entrar en Petra por el estrecho Siq, llega finalmente al Tesoro, uno de los monumentos más reconocibles del sitio arqueológico. Más allá se extiende una ciudad antigua mucho más amplia, con tumbas, templos, calles y estructuras excavadas en las montañas circundantes o construidas entre ellas.

Los nabateos también desarrollaron sofisticados sistemas de gestión del agua que permitieron que un asentamiento considerable prosperara en un entorno predominantemente árido.

Sin embargo, Petra representa solamente un capítulo de la larga historia de Jordania.

Jerash y el legado romano

Al norte de Ammán, la ciudad arqueológica de Jerash ofrece otra perspectiva sobre el pasado de Jordania.

La antigua ciudad está considerada una de las ciudades provinciales romanas mejor conservadas del mundo. Sus restos incluyen calles flanqueadas por columnas, templos, teatros, plazas públicas, baños y monumentales puertas de acceso.

El imponente Arco de Adriano, construido para conmemorar la visita del emperador en el siglo II, se encuentra entre los monumentos más reconocibles del sitio.

Jerash también ilustra cómo diferentes culturas se encontraron e interactuaron en esta parte del mundo. Bajo su carácter arquitectónico grecorromano existen capas que reflejan la extensa historia de la región y la interacción entre las tradiciones mediterráneas y árabes.

Ammán

La historia de Jordania no se limita a sus ruinas arqueológicas.

En Ammán, la Ciudadela se eleva sobre la capital moderna, ofreciendo vistas panorámicas de la ciudad y conservando monumentos de diferentes períodos, entre ellos el Templo de Hércules y el Palacio Omeya.

Al suroeste de Ammán, Madaba es conocida como la Ciudad de los Mosaicos. Su obra más famosa es el Mapa de Madaba, del siglo VI, ubicado en la iglesia ortodoxa griega de San Jorge. Elaborado con millones de piezas de piedra de colores, el mapa representa Jerusalén y Tierra Santa y ofrece una extraordinaria visión de la geografía y el mundo religioso del período bizantino.

El cercano monte Nebo está tradicionalmente asociado con Moisés, quien, según la tradición bíblica, contempló desde esta montaña la Tierra Prometida. El lugar también conserva antiguos mosaicos cristianos.

Otro importante destino histórico es As-Salt, una ciudad construida sobre varias colinas al noroeste de Ammán. La UNESCO la inscribió en 2021 como Lugar de Tolerancia y Hospitalidad Urbana, en reconocimiento a su historia de convivencia y a su singular patrimonio urbano.

De los valles al desierto

El atractivo de Jordania se extiende más allá de su patrimonio arqueológico y religioso.

La geografía del país abarca desde fértiles valles y zonas montañosas hasta los austeros paisajes desérticos del sur.

Wadi Rum, conocido como el Valle de la Luna, se encuentra entre los entornos naturales más característicos del país. Su extenso paisaje desértico está marcado por montañas de arenisca, estrechos cañones, formaciones rocosas y arcos naturales.

El paisaje también ha atraído a cineastas y aparece en producciones como The Martian y Dune.

Wadi Rum forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO, reconocido tanto por su importancia natural como cultural.

Para los viajeros interesados en explorar el desierto a pie, el Jordan Trail conecta algunos de los paisajes más importantes del país. Una de sus secciones une Petra y Wadi Rum a través de más de 125 kilómetros de naturaleza, mientras otra continúa desde Wadi Rum hacia Aqaba y el mar Rojo.

El mar Muerto y Wadi Mujib

En el extremo opuesto del amplio paisaje se encuentra el mar Muerto, situado en el punto más bajo de la superficie terrestre.

Su extraordinaria salinidad permite flotar con facilidad, en una experiencia muy diferente a la de nadar en un mar convencional, mientras que el lodo rico en minerales ha estado asociado durante mucho tiempo con tratamientos de bienestar y spa.

Cerca de allí, Wadi Mujib ofrece una experiencia completamente diferente. El profundo cañón forma parte de la Reserva Natural de Mujib y es conocido por sus rutas de senderismo y actividades de barranquismo acuático, especialmente durante los meses más cálidos.

En conjunto, el mar Muerto y Wadi Mujib muestran la diversidad geográfica que puede encontrarse en un país relativamente compacto.

Hospitalidad y gastronomía jordana

La identidad cultural de Jordania también se expresa a través de la gastronomía y la hospitalidad.

Las tradiciones beduinas han desempeñado un papel importante en la formación de la cultura jordana, y la hospitalidad continúa siendo fundamental en la vida social. Puede ser recibidos con café árabe o té, a menudo aromatizados con cardamomo.

Entre los platos más conocidos del país se encuentra el mansaf, preparado tradicionalmente con cordero, arroz y jameed, un producto elaborado con yogur fermentado y secado. El plato está estrechamente vinculado con la identidad jordana y suele servirse en ocasiones importantes.

Otros alimentos habituales incluyen hummus, falafel y una variedad de mezze. Para los amantes de los dulces, el kunafa —un postre elaborado con queso y masa desmenuzada, bañado en almíbar— es muy popular.

En Ammán y otras ciudades jordanas, los platos tradicionales conviven con restaurantes y cafés contemporáneos, ofreciendo otra manera de conocer la evolución de la cultura del país.

Un destino marcado por la historia

Desde los monumentos nabateos de Petra y las calles romanas de Jerash hasta los mosaicos de Madaba, el patrimonio religioso del monte Nebo y Al-Maghtas, y los barrios históricos de As-Salt, Jordania ofrece una extraordinaria concentración de historia.

Al mismo tiempo, sus desiertos, montañas, cañones, el mar Muerto y el mar Rojo aportan otra dimensión al país.

Para quienes estén interesados en destinos donde las antiguas civilizaciones permanecen visibles, Jordania representa una oportunidad para explorar un país marcado por miles de años de civilizaciones, intercambio cultural y tradiciones que perduran.

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Idioma

El árabe es el idioma oficial, pero el inglés se habla y entiende ampliamente, especialmente en los ámbitos empresarial y gubernamental y en los principales destinos turísticos como Ammán, Petra y el mar Muerto.

Dónde alojarse

Jordania ofrece una amplia variedad de alojamientos, desde cadenas hoteleras occidentales tradicionales hasta opciones con un marcado carácter cultural. Dependiendo de la región que se visite, es posible elegir un hospedaje acorde con el entorno.

Jordania es un destino relativamente económico en comparación con Europa occidental o Estados Unidos. Es posible encontrar opciones muy accesibles para alimentación, alojamiento, transporte y actividades.

Moneda

La moneda de Jordania es el dinar jordano, abreviado como JOD.

Un detalle importante que debe tener en cuenta es que el dinar jordano es una moneda fuerte. Está vinculado directamente al dólar estadounidense mediante un tipo de cambio fijo, por lo que su valor de intercambio no fluctúa: US$1 equivale a 0,71 JOD.

El uso de cajeros automáticos y tarjetas de crédito suele ser conveniente, aunque debe consultar con su banco las posibles comisiones por transacciones internacionales y conversión de moneda.