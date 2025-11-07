viernes 7  de  noviembre 2025
Juan Luis Guerra y Sting unen sus voces en versión de "Estrellitas y duendes"

El motivo de esta unión responde al nuevo álbum del artista latino, quien reunió sus más grandes éxitos para regrabarlos con otros artistas

Juan Luis Guerra y el músico británico Sting.&nbsp;

Captura de pantalla/Youtube/Juan Luis Guerra
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Juan Luis Guerra y Sting, vocalista de The Police, sorprendieron al compartir una nueva versión de la canción del músico dominicano Estrellitas y duendes, uno de los grandes éxitos de Guerra. La pieza con un video musical en el que se aprecia a los intérpretes juntos.

La bachata, que cuenta con elementos del bolero, está cantada totalmente en español, una acción que evidencia el compromiso de británico con mantener la esencia original de la composición. Además, es él quien inicia en esta nueva versión.

“La letra de Juan Luis en Estrellitas y duendes es una obra maestra de lo que podríamos llamar realismo mágico romántico, así que tuve que intentar cantarla tal como fue escrita, porque es impecable. Mi pronunciación del español dista mucho de ser perfecta, pero el espíritu con el que la canté es genuino y sincero", dijo Sting a la revista Billboard.

Embed

Por su parte, Guerra expuso que le sorprendió cuando el músico decidió cantar en español, pues considera que hay cierta complejidad en la canción. No obstante, admiró su disposición.

"Grabamos a distancia y lo que más me llamó la atención es que él quiso grabarlo todo en español. Es una canción un tanto difícil, una canción de palabras un tanto metafóricas que no son muy usuales, y lo hizo impresionantemente bien. Yo sé que puso un empeño especial", comentó a Billboard.

Nuevo álbum

El motivo de esta unión responde al nuevo álbum del artista latino, quien reunió sus más grandes éxitos para regrabarlos con otros artistas. Fue durante la reflexión de quiénes podrían unirse a él que surgió el nombre de Sting.

“Hicimos el approach y él aceptó, y para mí fue un privilegio y un honor poder contar con él como una de las máximas representaciones del rock en el mundo. Además de que somos sus fans y lo hemos admirado siempre”.

Sting manifestó que su mánager, quien es hispanohablante, lo animó a hacer el dueto. Enfatizó que no solo es fan del músico latinoamericano, sino también en que el tema, que fue lanzado en el álbum Bachata Rosa de 1990, es de las piezas que más le gustan de su acervo artístico.

Esta no es la primera vez que Sting y Juan Luis Guerra se unen para una colaboración.

En 2006, el británico invitó al dominicano a acompañarlo durante un concierto en Altos de Chavón, en La Romana, República Dominicana, En aquel momento ambos interpretaron Fragile.

Aunque las voces fueron grabadas por separado, Juan Luis Guerra y Sting se unieron en Nueva York para grabar el videoclip en Power Station Studios, bajo la dirección de Guerra Films.

