CONTROVERSIA

Julia Fox causa polémica con disfraz de Halloween inspirado en Jackie Kennedy

La modelo usó un traje de falda rosa cubierto de sangre para una fiesta de Halloween, recreando el que llevaba la primera dama durante el asesinato de su esposo

Julia Fox asiste a la fiesta de Halloween El Amuleto Maldito presentada por Julio Torres el 30 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Julia Fox asiste a la fiesta de Halloween 'El Amuleto Maldito' presentada por Julio Torres el 30 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Getty Images via AFP/Santiago Felipe
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Julia Fox puede haberse ganado el premio al disfraz más polémico en este Halloween 2025. La modelo y actriz asistió a la fiesta de Julio Torres luciendo un traje de falda rosa cubierto de sangre que emulaba el atuendo de la entonces primera dama, Jackie Kennedy, en el asesinato de su esposo, el presidente John F. Kennedy.

El disfraz generó una reacción inmediata en redes sociales, en donde los usuarios rápidamente lo criticaron al calificarlo como insensible y de mal gusto.

Fox, sin embargo, no se dejó amedrentar y recurrió a Instagram para defender su elección.

"Estoy vestida como Jackie Kennedy con el traje rosa. No como un disfraz, sino como una declaración. Cuando asesinaron a su esposo, se negó a cambiarse la ropa manchada de sangre, diciendo: 'Quiero que vean lo que han hecho'. La imagen del delicado traje rosa salpicado de sangre es una de las yuxtaposiciones más impactantes de la historia moderna. Belleza y horror. Elegancia y devastación", escribió en la publicación.

Algunos comentarios apoyaron su defensa, pero la opinión del público continúa siendo mayormente negativa.

Reacción de los Kennedy

Jack Schlossberg, nieto de JFK y Jackie, compartió su reacción al atuendo de Fox.

"Que Julia Fox glorifique la violencia política es repugnante, desesperado y peligroso. Estoy seguro de que su difunta abuela estaría de acuerdo", señaló el hijo Caroline Kennedy, hija mayor del fallecido presidente.

Muchos en sus respuestas coincidieron con su afirmación, insistiendo en que el atuendo era Fox irrespetuoso.

Según The New York Times, el traje rosa de Jackie, sus zapatos y otros accesorios de aquel día estaban cubiertos de sangre y envueltos en una toalla tras el tiroteo mortal.

Los objetos se conservan en las instalaciones de la Administración Nacional de Archivos y Registros en College Park, Maryland, fuera de la vista pública.

