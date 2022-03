Kanye "Ye" West publica poema tras su divorcio

"El divorcio se siente como un Covid al máximo / El divorcio se siente como si tu médico no supiera nada / El divorcio se siente como si caminaras sobre vidrio / El divorcio se siente como si estuvieras corriendo a través de una pared de vidrio / El divorcio se siente como si estuvieras siendo intimidado en un salón de clases / El divorcio se siente como si te estuvieran golpeando en el centro comercial / El divorcio se siente como una respiración pesada / El divorcio se siente como sofocarte".

"El divorcio se siente como si te sacaran los dientes con pinzas / El divorcio se siente más lento que la pintura y la secadora / El divorcio se siente como clavos en tu mano", publicó el artista, y agregó que pasar por este tipo de ruptura puede hacer que una persona se sienta como que "Tú ya no eres tú / Eres lo que queda de ti."

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ye (@kanyewest)

Además, hace referencia a algunas de sus propias experiencias. "El divorcio es como si tus hijos fueran arrebatados de tu control". Con esa frase se refiere a algunos sucesos recientes como cuando se quejó de que su hija mayor North tuviera TikTok.

La publicación de Ye, salió a la luz pocos días después de que la empresaria fuera legalmente declarada soltera. La estrella del reality Keeping Up With The Kardashians no ha tenido meses fáciles y solo necesitaba acabar con toda esta situación lo más rápido posible, por eso una de las primeras cosas que ha hecho tras saberse la noticia ha sido eliminar de su cuenta de Instagram el apellido West.