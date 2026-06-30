martes 30  de  junio 2026
MÚSICA

Karol G sube al confesionario de Rosalía en Los Ángeles

Karol G fue invitada al más reciente concierto de la gira LUX de la cantante española y habló de un hecho curioso vivida en una relación sentimental

Karol G asiste a la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Karol G asiste a la 68ª edición de los premios GRAMMY en el Crypto.com Arena el 1 de febrero de 2026 en Los Ángeles, California.

Amy Sussman / Getty Images via AFP
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- En medio de su gira por Estados Unidos, la cantante española Rosalía contó con la colombiana Karol G como invitada en el confesionario del tour LUX. El hecho ocurrió en Los Ángeles, donde ambas compartieron un momento viral.

Previo a la interpretación del popular tema La Perla, según reseñó La Razón, la sudamericana se sinceró sobre una relación del pasado que no se desarrolló como esperaba.

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"Ella ha demostrado que con trabajo, disciplina y muchísimo corazón se pueden romper fronteras. Es una rock star, una leyenda, una mujer fuerte que cree en sí misma. La única e inigualable: La Bichota", dijo Rosalía al momento de presentar a Karol G.

Las palabras de Karol G

"Te voy a confesar algo. Estuve en una relación donde a esa persona no le gustaba celebrar su cumpleaños conmigo. Lo más curioso era esperar la excusa para no estar en el cumpleaños", dijo la invitada en su primera intervención.

Sobre eso, la colombiana aseguró que, al menos el primer año, le restó importancia a la situación; sin embargo, la curiosidad creció conforme avanzó la relación.

"¿A quién no le gustaría celebrar los cumpleaños con su pareja? Es como el día en que quieres que tu pareja esté", señaló Rosalía, a lo que Karol G intervino: "Lo más curioso era esperar la excusa para no estar en el cumpleaños".

Solo una ocasión

En medio de su relato, la colombiana aseguró que la relación duró cuatro años y en solo uno de ellos, el tercero, pudo estar con su pareja en su cumpleaños.

“¿Y para ti era importante estar? ¿O no?”, preguntó Rosalía.

"Sí, yo siento que es importante celebrar el cumpleaños de la persona que te encanta", ha asegurado la cantante de "Si antes te hubiera conocido", dijo Karol G.

"Honestamente, si el tercer año no quiere celebrar y en el cuarto me deja en el cuarto de esperas, le digo: 'Venga, hasta luego'. Y bye, nunca más. Adiós", sostuvo la anfitriona.

"Hoy vamos a celebrar mejor que en ningún cumpleaños, porque te deshiciste de esa perla", destacó la catalana para cerrar el confesionario.

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