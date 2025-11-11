martes 11  de  noviembre 2025
Kate Middleton debuta en acto reservado a miembros directos de la realeza

La princesa conmemoró el Día del Armisticio asitiendo a un servicio religioso en el National Memorial Arboretum

La princesa Gales, Kate Middleton, asiste a la ceremonia del Domingo del Recuerdo en el Cenotafio de Whitehall, en el centro de Londres, el 10 de noviembre de 2024.

AFP/Chris Jackson/Vía Pool
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Kate Middleton representó a la familia real en un servicio conmemorativo celebrado en el Monumento a las Fuerzas Armadas del National Memorial Arboretum por el Día del Armisticio. Aunque era la primera vez que la Princesa de Gales asistía a este evento anual, un miembro de la familia real británica suele estar presente cada año.

Normalmente, asiste un miembro de la familia real en la línea de sucesión, explicó la revista People, en lugar de su cónyuge; sin embargo, Kate no es la primera esposa de un miembro de la realeza en representar a la monarquía en el servicio.

Además de que a lo largo de los años han asistido miembros de la familia real acompañados por sus cónyuges, Sophie, la duquesa de Edimburgo —esposa del príncipe Eduardo, el hijo menor de la reina Isabel— asistió sola al evento el año pasado.

La futura reina se unió a los asistentes para guardar dos minutos de silencio a las 11:00 hora local antes de depositar una ofrenda floral en memoria de los caídos en acto de servicio y de todos los que han servido en las Fuerzas Armadas.

Tras la ceremonia, la Princesa de Gales contempló los nombres recién añadidos al Monumento a las FFAA y saludó a los veteranos presentes.

También se reunió con un grupo de estudiantes de secundaria cuyos padres se encuentran actualmente desplegados en misiones militares y visitó la exposición especial Cartas desde el frente: Palabras, guerra y victoria, que se exhibe actualmente en el Arboretum.

Día del Armisticio

Este año, los miembros de la familia real han conmemorado el Día del Armisticio de diversas maneras.

El rey Carlos III y la reina Camila, junto con otros miembros de la familia, ofrecen una recepción en el Castillo de Windsor en honor a los veteranos de la Segunda Guerra Mundial que sirvieron en el Pacífico y a sus familias, en conmemoración del 80.º aniversario del Día de la Victoria sobre Japón.

Mientras tanto, la princesa Ana se encuentra de visita en Australia con su esposo, Sir Tim Laurence, donde también conmemorarán el día.

El príncipe William participó con un mensaje en vídeo para la Asamblea de Conmemoración de la Real Legión Británica.

"A través de mi propia experiencia militar, así como a través de mi trabajo con unidades de la Marina Real, el Ejército y la Real Fuerza Aérea, he sido testigo directo del arduo trabajo, la dedicación y el deber que las Fuerzas Armadas desempeñan para garantizar nuestra protección", expresó el heredero al trono.

