martes 26  de  agosto 2025
Actriz Martha Higareda revela embarazo de gemelos a los 42 años

El embarazo de Martha Higareda se considera de alto riesgo debido a su edad. La actriz admitió haber sentido miedo, especialmente tras un susto médico

Martha Higareda
Captura de Pantalla/ Instagram/ @marthahigareda
Por Patricia Guillén

MIAMI.- La actriz mexicana Martha Higareda sorprendió al público al anunciar su embarazo de gemelos. A sus 42 años, la también productora compartió junto a su esposo, el conferencista estadounidense Lewis Howes, la emocionante noticia, a la que describieron como una: “doble bendición”.

La pareja, que reside en California, descubrió la noticia durante una ecografía. “Escuchamos dos corazoncitos”, confesó Higareda visiblemente conmovida. Ambos rompieron en llanto al darse cuenta de que serían padres de dos bebés.

No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas es una comedia romántica con Verónica Echegui. 
OBITUARIO

Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
El actor Justin Baldoni asiste al estreno de It Ends With Us en Nueva York en el AMC Lincoln Square Theater, el 6 de agosto de 2024 en la ciudad de Nueva York.  
POLÉMICA

La actriz Isabela Ferrer acusa a Justin Baldoni de acoso

Aunque dieron a conocer el embarazo en junio, decidieron esperar para revelar que se trataba de gemelos, debido al carácter delicado de la gestación. “Queríamos asegurarnos de que todo estuviera bien antes de compartirlo”, explicó la actriz.

Embarazo de riesgo

El embarazo de Martha Higareda se considera de alto riesgo debido a su edad. La actriz admitió haber sentido miedo, especialmente tras un susto médico mientras se encontraba sola en Los Ángeles, sin la compañía de su esposo. Sin embargo, expresó que su fe, el acompañamiento familiar y el amor la han ayudado a sobrellevar el proceso con esperanza y serenidad.

“Después de todo lo que hemos pasado, esta noticia es un regalo del universo. Es un doble milagro”, declaró Higareda.

Un año antes de quedar embarazada, la actriz se sometió a una cirugía para retirar miomas uterinos, lo que facilitó esta nueva etapa. El procedimiento fue parte de su preparación consciente para convertirse en madre.

La pareja estima que los bebés nacerán a mediados de octubre en California, y aunque han preferido mantener algunos detalles en privado, han expresado su profundo agradecimiento por este nuevo capítulo en sus vidas.

