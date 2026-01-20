martes 20  de  enero 2026
Katy Perry acompaña a Justin Trudeau al Foro Económico Mundial en Suiza

La pareja sonrió mientras se tomaban de la mano en el evento después de que Perry se sentara en primera fila y escuchara el discurso de Trudeau

La cantante Katy Perry y el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

La cantante Katy Perry y el exprimer ministro de Canadá, Justin Trudeau. 

Captura de pantalla/Youtube/The Daily Scope
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Katy Perry y Justin Trudeau asistirán a un evento importante. La cantante de Part of Me acompañó al ex primer ministro canadiense en Davos, Suiza, el martes 20 de enero para su discurso sobre la importancia del "poder blando" en el Foro Económico Mundial.

La pareja sonrió mientras se tomaban de la mano en el evento después de que Perry se sentara en primera fila y escuchara el discurso de Trudeau.

"Los 80 años de estabilidad y prosperidad que el mundo ha conocido desde el fin de los horrores de la Segunda Guerra Mundial han terminado (...) Nos encontramos en un período de transición en el que estamos creando el nuevo mundo en el que vivimos", declaró en el evento, según CBC.

Explicó cómo ciertos líderes mundiales actuales utilizan formas de "poder duro" e instó a hacer lo contrario en el clima actual, señalando que la unión de las naciones es más productiva para el mundo en general.

En otra parte del discurso, Trudeau se sinceró sobre una reciente cita con una "chica estadounidense" en un bar en una azotea de Montreal y señaló que ella pidió un Jack con Coca-Cola.

"El camarero tuvo la amabilidad de informarle que ya no había alcohol estadounidense, no solo en ese bar, sino en todo Montreal y probablemente en todo el país (...) Es un ejemplo de cómo los canadienses se apoyan mutuamente; un ejemplo de poder blando, de estar motivados para apoyarse mutuamente en momentos de estrés y ansiedad", explicó.

Relación

A principios de este mes, Perry compartió fotos y videos de sus vacaciones, incluyendo dos con Trudeau en la playa. En una foto se lo veía sonriendo mientras nadaba en el océano, mientras que en la otra aparecía la cantante de Wide Awake besándolo en la mejilla.

Perry y Trudeau generaron rumores de romance en el verano de 2025, y desde entonces han hecho públicas varias salidas juntos.

La artista nominada al Grammy tiene una hija, Daisy Dove, de 5 años, con su exprometido Orlando Bloom. Trudeau y su exesposa, Sophie Grégoire Trudeau, tienen tres hijos: Xavier, Ella-Grace y Hadrien.

