Khloé Kardashian encabeza nuevo "reality" enfocado en las amigas

Khloé Kardashian asiste a la celebración del décimo aniversario de Kylie Cosmetics de Kylie Jenner junto a amigos y familiares el 17 de octubre de 2025 en West Hollywood, California.

LOS ÁNGELES.- Khloé Kardashian , la tercera hermana del popular clan, encabeza un nuevo programa de telerrealidad que seguirá la vida de sus amigas bajo el nombre The Girls: un proyecto de Khloé Kardashian.

El programa se estrenará en Estados Unidos el 21 de agosto a través de Hulu. Mientras que en España estará disponible en la plataforma de Disney+ a partir del 9 de septiembre.

Reality

The Girls sigue al grupo de amigas íntimas de Khloé Kardashian mientras enfrentan los retos de la maternidad, los negocios, la vida personal y la exposición mediática.

"Entre éxitos profesionales, retos familiares, escapadas de amigas, fiestas de lanzamiento y decisiones que pueden marcar el rumbo de sus vidas, su amistad con Khloé es el vínculo que las une", indicó el comunicado emitido por Disney+.

"Pero, a medida que se conocen mejor, comienzan a surgir tensiones inesperadas, viejas heridas y diferencias de opinión, que pondrán a prueba su amistad mientras sus vidas continúan evolucionando", explicó.

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Las protagonistas del proyecto son Natalie Halcro, Khadijah Haqq, Malika Haqq, Yris Palmer, Olivia Pierson y Nicole Williams English.

El proyecto cuenta además con un equipo creativo de larga trayectoria en el universo Kardashian, entre ellos las productoras Julie Pizzi, Farnaz Farjam, Nicole Blais y Lauren Goldstein, varias de las cuales participaron en Keeping Up with the Kardashians.

FUENTE: EFE