viernes 7  de  agosto 2026
PLATAFORMAS

Khloé Kardashian encabeza nuevo "reality" enfocado en las amigas

The Girls sigue al grupo de amigas íntimas de Khloé Kardashian mientras enfrentan los retos de la maternidad, los negocios, la vida personal y la exposición mediática

Khloé Kardashian asiste a la celebración del décimo aniversario de Kylie Cosmetics de Kylie Jenner junto a amigos y familiares el 17 de octubre de 2025 en West Hollywood, California.&nbsp;

Khloé Kardashian asiste a la celebración del décimo aniversario de Kylie Cosmetics de Kylie Jenner junto a amigos y familiares el 17 de octubre de 2025 en West Hollywood, California. 

AFP/Vía Phillip Faraone/Getty Images

LOS ÁNGELES.- Khloé Kardashian, la tercera hermana del popular clan, encabeza un nuevo programa de telerrealidad que seguirá la vida de sus amigas bajo el nombre The Girls: un proyecto de Khloé Kardashian.

El programa se estrenará en Estados Unidos el 21 de agosto a través de Hulu. Mientras que en España estará disponible en la plataforma de Disney+ a partir del 9 de septiembre.

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The Girls sigue al grupo de amigas íntimas de Khloé Kardashian mientras enfrentan los retos de la maternidad, los negocios, la vida personal y la exposición mediática.

"Entre éxitos profesionales, retos familiares, escapadas de amigas, fiestas de lanzamiento y decisiones que pueden marcar el rumbo de sus vidas, su amistad con Khloé es el vínculo que las une", indicó el comunicado emitido por Disney+.

"Pero, a medida que se conocen mejor, comienzan a surgir tensiones inesperadas, viejas heridas y diferencias de opinión, que pondrán a prueba su amistad mientras sus vidas continúan evolucionando", explicó.

Las protagonistas del proyecto son Natalie Halcro, Khadijah Haqq, Malika Haqq, Yris Palmer, Olivia Pierson y Nicole Williams English.

El proyecto cuenta además con un equipo creativo de larga trayectoria en el universo Kardashian, entre ellos las productoras Julie Pizzi, Farnaz Farjam, Nicole Blais y Lauren Goldstein, varias de las cuales participaron en Keeping Up with the Kardashians.

FUENTE: EFE

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