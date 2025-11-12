miércoles 12  de  noviembre 2025
CELEBRIDADES

Kevin Federline habla de la relación de sus hijos con Britney Spears

Federline aseguró que los hijos que comparte con la intérprete quieren que recuperar el vínculo con su madre, una decisión que apoya

Kevin Federline, exesposo de Britney Spears.&nbsp;

Kevin Federline, exesposo de Britney Spears. 

Captura de pantalla/ YouTube/ Pérez Hilton
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Mientras Kevin Federline continúa promocionando sus memorias You Thought You Knew, también brinda más detalles sobre la relación con Britney Spears. Y recientemente, abordó cómo se encuentra el vínculo entre la Princesa del Pop y sus hijos, Sean Preston, de 20 años, y Jayden James, de 19.

El bailarín aseguró en un episodio de Talk Shop Live que desde la publicación del libro, la artista se ha mantenido en contacto con los jóvenes.

Lee además
En esta foto de archivo tomada el 22 de julio de 2019, la cantante Britney Spears llega al estreno de Once Upon a Time... in Hollywood de Sony Pictures en el Teatro Chino TCL en Hollywood, California. 
EN LAS REDES

Britney Spears elimina perfil de Instagram en medio de polémica con Kevin Federline
Agentes de la policía francesa se encuentran frente al Museo del Louvre tras un robo en París el 19 de octubre de 2025.  
MUSEOS

Sospechosa de robo al Louvre queda en libertad con restricciones judiciales

"No hemos hablado específicamente, pero sé que ella ha hablado con nuestros hijos, lo cual es bueno".

En este sentido, Federline aseguró que los hijos que comparte con la intérprete de Baby One More Time quieren que recuperar el vínculo, una decisión que asegura apoya. "Están tratando de encontrar una manera de reparar el vínculo con su madre".

"Adoran a su madre, ¿verdad? Quiero decir, siempre la han adorado y siempre la adorarán. Lo llevan en la sangre. Y siempre he querido que tengan una conexión con su madre, como la que yo tengo con la mía", manifestó el también rapero de 47 años.

Según expuso, el objetivo de publicar las memorias, en donde expone la presunta relación turbulenta que sus vástagos vivieron con la cantante, era que las partes pudieran reconectar y considera que tras lo dicho hay una posibilidad de que eso ocurra.

"Sé que mucha gente piensa que este libro empeora la situación, pero hemos hecho todo lo demás. Lo hemos intentado todo. Y cuando te enfrentas a una situación como esta, si tengo que ser el malo y que todos me odien, pues que así sea. Lo haré por mis hijos para que puedan tener una relación con su madre", aseveró.

"Realmente espero que, a través de todo esto, a través de toda esta confusión, haya una luz al final del túnel. La veo, pero va a ser un camino difícil y va a llevar tiempo", añadió.

Postura de Spears

Pese a lo dicho por Federline, Britney dejó claro en octubre que no estaba de acuerdo con lo divulgado por su expareja. "Créanme, esas mentiras piadosas de ese libro van directas al banco y yo soy la única que sale realmente perjudicada".

A través de un comunicado, Britney alegó que Kevin la manipuló psicológicamente de forma constante, y añadió que siempre ha sido ella la que ha rogado poder tener más contacto con sus hijos.

"Siempre he suplicado y gritado por tener una vida con mis hijos. Las relaciones con adolescentes varones son complejas. Me he sentido desmoralizada por esta situación y siempre les he pedido, casi rogado, que formen parte de mi vida", manifestó.

"Lamentablemente, siempre han presenciado la falta de respeto que su propio padre me ha mostrado. Deben hacerse responsables de sí mismos. Uno de mis hijos solo me ha visto 45 minutos en los últimos cinco años y el otro solo cuatro veces en el mismo periodo. Yo también tengo orgullo. De ahora en adelante, les avisaré cuando esté disponible", agregó.

Por otra parte, un representante de Spears señaló que las memorias de Federline buscaban lucrarse a costa de la imagen de la cantante.

"Tras la publicación del libro de Kevin, una vez más él y otros se están lucrando a su costa, y lamentablemente esto ocurre después de que la manutención de los hijos con Kevin haya finalizado. Lo único que le importa son sus hijos, Sean Preston y Jayden James, y su bienestar durante todo este sensacionalismo. Detalló su experiencia en sus memorias".

Temas
Te puede interesar

Presentan avance del filme "The Devil Wears Prada 2"

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Laura Pausini recibe premio Global Icon en ceremonia junto al papa León XIV

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.
CONFRONTACIÓN

Petro ordena a fuerza pública suspender comunicaciones con agencias de seguridad de EEUU

Conferencia de prensa en la sede de la Asamblea de la Resistencia Cubana, el martes 11 de noviembre de 2025. 
MIAMI

Ucrania propone gesto humanitario para liberar 19 presos políticos en Cuba

Miembros del Grupo IDEA debaten en el X Diálogo presidencial
EN VIVO

IDEA inicia su X Diálogo Presidencial en Miami con la mira puesta en el "final de las dictaduras"

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, participa en la inauguración de las obras del muelle en Puerto Bolívar.  
DIPLOMACIA

Daniel Noboa confirma asistencia a ceremonia del Nobel para acompañar a María Corina Machado

Apagón general deja sin luz a República Dominicana. video
Crisis energética

Apagón masivo deja sin electricidad a República Dominicana

Te puede interesar

Miembros del Grupo IDEA debaten en el X Diálogo presidencial
EN VIVO

IDEA inicia su X Diálogo Presidencial en Miami con la mira puesta en el "final de las dictaduras"

Por Daniel Castropé y Carlos Armando Cabrera
José Daniel Ferrer alza su voz y denuncia, una vez más, a la dictadura de Cuba y las otras de la región
CUMBRE

Lideres de la región y expreso político cubano José Daniel Ferrer alzan la voz contra las tiranías en el X Diálogo de IDEA

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla a medios de prensa en el Capitolio.
CONGRESO/CIERRE

Cámara de Representantes vota hoy sobre el fin del cierre gubernamental

Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
AVISO A VIAJEROS

MIA insta a pasajeros a contactar a sus aerolíneas y actualizarse antes de ir al aeropuerto

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
DECLARACIONES

Israel pone plazo al régimen de Irán, afirma que su caída será antes de 2029