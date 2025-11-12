Kevin Federline habla de la relación de sus hijos con Britney Spears

MIAMI.- Mientras Kevin Federline continúa promocionando sus memorias You Thought You Knew, también brinda más detalles sobre la relación con Britney Spears . Y recientemente, abordó cómo se encuentra el vínculo entre la Princesa del Pop y sus hijos, Sean Preston, de 20 años, y Jayden James, de 19.

El bailarín aseguró en un episodio de Talk Shop Live que desde la publicación del libro, la artista se ha mantenido en contacto con los jóvenes.

"No hemos hablado específicamente, pero sé que ella ha hablado con nuestros hijos, lo cual es bueno".

En este sentido, Federline aseguró que los hijos que comparte con la intérprete de Baby One More Time quieren que recuperar el vínculo, una decisión que asegura apoya. "Están tratando de encontrar una manera de reparar el vínculo con su madre".

"Adoran a su madre, ¿verdad? Quiero decir, siempre la han adorado y siempre la adorarán. Lo llevan en la sangre. Y siempre he querido que tengan una conexión con su madre, como la que yo tengo con la mía", manifestó el también rapero de 47 años.

Según expuso, el objetivo de publicar las memorias, en donde expone la presunta relación turbulenta que sus vástagos vivieron con la cantante, era que las partes pudieran reconectar y considera que tras lo dicho hay una posibilidad de que eso ocurra.

"Sé que mucha gente piensa que este libro empeora la situación, pero hemos hecho todo lo demás. Lo hemos intentado todo. Y cuando te enfrentas a una situación como esta, si tengo que ser el malo y que todos me odien, pues que así sea. Lo haré por mis hijos para que puedan tener una relación con su madre", aseveró.

"Realmente espero que, a través de todo esto, a través de toda esta confusión, haya una luz al final del túnel. La veo, pero va a ser un camino difícil y va a llevar tiempo", añadió.

Postura de Spears

Pese a lo dicho por Federline, Britney dejó claro en octubre que no estaba de acuerdo con lo divulgado por su expareja. "Créanme, esas mentiras piadosas de ese libro van directas al banco y yo soy la única que sale realmente perjudicada".

A través de un comunicado, Britney alegó que Kevin la manipuló psicológicamente de forma constante, y añadió que siempre ha sido ella la que ha rogado poder tener más contacto con sus hijos.

"Siempre he suplicado y gritado por tener una vida con mis hijos. Las relaciones con adolescentes varones son complejas. Me he sentido desmoralizada por esta situación y siempre les he pedido, casi rogado, que formen parte de mi vida", manifestó.

"Lamentablemente, siempre han presenciado la falta de respeto que su propio padre me ha mostrado. Deben hacerse responsables de sí mismos. Uno de mis hijos solo me ha visto 45 minutos en los últimos cinco años y el otro solo cuatro veces en el mismo periodo. Yo también tengo orgullo. De ahora en adelante, les avisaré cuando esté disponible", agregó.

Por otra parte, un representante de Spears señaló que las memorias de Federline buscaban lucrarse a costa de la imagen de la cantante.

"Tras la publicación del libro de Kevin, una vez más él y otros se están lucrando a su costa, y lamentablemente esto ocurre después de que la manutención de los hijos con Kevin haya finalizado. Lo único que le importa son sus hijos, Sean Preston y Jayden James, y su bienestar durante todo este sensacionalismo. Detalló su experiencia en sus memorias".