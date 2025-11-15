Ray J contrademanda a Kim Kardashian y Kris Jenner por un video sexual

Kim Kardashian abandona un tribunal en París luego de testificar contra los ladrones que le robaron en 2016 unas joyas valoradas en 10 millones de dólares.

MIAMI.- Ray-J presentó una contrademanda, por el video sexual que circula entre la fundadora de Skims y él, en respuesta a la querella por difamación interpuesta por Kim Kardashian y su madre, Kris Jenner .

William Ray Norwood Jr., nombre de pila del cantante, acusa a Kim y a Jenner de incumplir las disposiciones de un acuerdo de conciliación de 6 millones de dólares que firmaron en 2023 sobre la cinta sexual. En el documento, según reseña TMZ y la revista People , también niega las acusaciones de las empresarias.

El artista califica las declaraciones de la socialité, de 45 años, y de la mánager, de 70, de falsas y alega que ambas buscan publicidad, poder y castigo; además insinúa que es una manera en la que las mujeres quieren obtener apoyo para sus empresas,

"Están furiosas porque Norwood ya no quiere seguirles el juego con su cuento inverosímil", asevera el documento presentado.

En este sentido, Ray-J insta a las autoridades que se desestime la demanda de Kardashian y Jenner, y sostiene que, por el daño que le ha ocasionado la violación del acuerdo sobre el video sexual, ambas deben indemnizarlo con un millón de dólares, el pago de los honorarios de los abogados y otras medidas que se consideren justas.

Video

Ray-J alega que la cinta, que fue grabada en 2003, contó con el consentimiento de Kim; y que en 2006, él y ella acordaron la filtración del video bajo la supervisión de Jenner.

En la contrademanda, el cantante explica que Kardashian y Jenner firmaron acuerdos de licencia con la compañía de entretenimiento para adultos Vivid Entertainment. El material fue difundido en 2007.

También alega que: "'Kardashian, Jenner y Vivid acordaron que Kardashian presentaría una demanda falsa" afirmando que no 'tenía la intención, ni autorizaba ni consentía' la distribución del video 'para generar revuelo antes de su lanzamiento'. Las acusaciones contra Vivid 'eran mentiras', alega Ray J, quien acusó a Kardashian y Jenner de filtrar a TMZ la noticia de un falso acuerdo extrajudicial de 5 millones de dólares entre ellas y Vivid", reseña People.

Sin embargo, el hombre de 44 años ahora insiste en que Kardashian y Jenner se han aprovechado del material para llamar la atención y orquestar una falsa narrativa contra Ray-J.