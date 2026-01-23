Kim Kardashian confiesa que todavía escucha música de Taylor Swift

Kim Kardashian asiste a SNL50: The Anniversary Special, el 16 de febrero de 2025 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- Recientemente, Kim Kardashian hizo declaraciones inesperadas sobre Taylor Swift , a quien aseguró considerar una artista con muchísimo talento. La fundadora de SKIMS, de 45 años, compartió durante su aparición en el podcast de su hermana Khloé Kardashian , Khloé in Wonder Land, que últimamente escucha la música de la ganadora de 14 premios Grammy.

Las declaraciones de Kim llegan más de una década después de su polémica pública con la cantante en 2016.

"¿Crees que la gente se sorprendería de que escuches a Taylor Swift? Creo que la gente se sorprendería", le preguntó Khloé a Kim, quien respondió: "Creo que ya lo he dicho. Siempre he pensado que es una artista con muchísimo talento".

La estrella de reality también reveló que todavía tiene temas viejos de la cantante en su lista de reproducción.

Polémica

La conversación entre Kim y Khloé se produce casi una década después de que Kim tuviera un enfrentamiento público con Swift cuando el exmarido de Kim, Kanye West, hizo referencia a Swift con una letra vulgar en su canción Famous del álbum The Life of Pablo.

El rapero y productor afirmó que Swift había aprobado la canción, algo que ella negó. El intercambio público incluyó la publicación por parte de Kim de un fragmento editado de una llamada telefónica entre West y Swift.

Durante una aparición en Watch What Happens Live en 2019, Kim dijo que "todos habían superado" la disputa. Sin embargo, Swift reflexionó sobre la situación en una entrevista con TIME en 2023, diciendo que la situación la había "afectado psicológicamente de una manera que nunca antes había experimentado".

Las últimas declaraciones de Kim también llegan dos años después de que Swift lanzara la canción thanK you aIMee de su álbum The Tortured Poets Department, que en su momento los fans especularon que podría estar haciendo referencia a la estrella de reality shows.