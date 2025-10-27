lunes 27  de  octubre 2025
Captan a Sophie Turner y Chris Martin en cita romántica en Londres

Los rumores de relación llegan luego de que Turner terminara su noviazgo con un aristocrata británico, y del rompimiento de Martin con Dakota Johnson

Sophie Turner posa mientras celebra el lanzamiento del Spritz Counter de St-Germain Hugo en Bergdorf Goodman el 16 de julio de 2024 en la ciudad de Nueva York.&nbsp;

AFP/Bryan Bedder/Vía Getty Images
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Un nuevo romance parece estar naciendo entre Sophie Turner y Chris Martin. De acuerdo con una fuente del periódico The Daily Mail, la actriz de Juego de Tronos habría sido captada en una cita secreta con el cantante principal de Coldplay.

El medio británico reseñó que la relación se habría dado luego de la ruptura de Turner con el aristócrata, Peregrine "Perry" Pearson, con quien estuvo saliendo durante dos años.

Martin también ha regresado recientemente a la soltería, tras separarse de la actriz estadounidense Dakota Johnson en junio, tras casi ocho años juntos y un compromiso.

Aparentemente, el encuentro tuvo lugar en Londres, donde el músico pasó buena parte del verano durante una serie de conciertos en el estadio Wembley por su gira Music of the Spheres.

“Entre ensayo y ensayo, encontró tiempo para compartir una velada con Sophie”, comentó una fuente del Daily Mail.

A pesar de varias noticias de reconciliaciones entre Perry y Turner durante el verano, los informes de este mismo medio revelaron que la pareja se separó oficialmente después de una boda de alta sociedad a fines de septiembre.

Un representante de Sophie Turner se negó a hacer comentarios al respecto.

Relaciones anteriores

La relación más mediática de Sophie Turner fue la que mantuvo el cantante Joe Jonas, una relación que comenzó en 2016 y se formalizó con una boda en 2019. La pareja recibió junta a dos hijas, Willa y Delphine, antes de solicitar el divorcio en 2023.

Por su parte, Chris Martin tiene un historial de relaciones de alto perfil, siendo la más notoria su matrimonio con la actriz Gwyneth Paltrow, con quien estuvo casado de 2003 a 2015 y comparte dos hijos, Apple y Moses.

