lunes 30  de  marzo 2026
CONTROVERSIA

Kim Novak en desacuerdo con que Sydney Sweeney la interprete en "biopic"

Novak señaló que le preocupa que el filme Scandalous! se centre en el aspecto sexual de la relación que mantuvo con Sammy Davis Jr.

La actriz estadounidense Sydney Sweeney asiste a la fiesta de los Óscar de Vanity Fair en el Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas en Beverly Hills, California, el 10 de marzo de 2024. &nbsp; &nbsp;

La actriz estadounidense Sydney Sweeney asiste a la fiesta de los Óscar de Vanity Fair en el Centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas en Beverly Hills, California, el 10 de marzo de 2024.

 

 

AFP/ Michael Tran
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Sydney Sweeney vuelve a estar en el centro de la polémica, luego de que la icónica Kim Novak expresara públicamente su desacuerdo con que la actriz de Euphoria sea quien la encarne en la biopic Scandalous!.

Fue en una entrevista que concedió a The Times que la protagonista de Vértigo aseveró que la selección del elenco no le fue consultada, y de haber sabido que Sweeney la interpretaría se habría negado. Novak calificó que sumar a Sydney al proyecto fue una decisión: "totalmente errónea".

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"Jamás lo habría aprobado. Sobresale demasiado por encima de la cintura", dijo Novak sobre el papel protagónico de Sweeney en la película, que narrará la historia del romance de los años 50 entre Novak y Sammy Davis Jr. , a quien, según The Times, interpretará David Jonsson.

Además, Novak señaló que le preocupa que el filme se centre en el aspecto sexual de la relación que mantuvo con el difunto músico.

"No hay manera de que no fuera una relación sexual porque Sydney Sweeney luce sexy todo el tiempo. Se equivocó por completo al interpretarme", agregó.

Reacción de Sweeney

Si bien la actriz no se ha pronunciado, en el pasado sí manifestó su emoción por dar vida a la legendaria actriz.

"Me siento increíblemente honrada de dar vida a Kim . Es decir, es una actriz increíble", dijo a la revista People en el estreno de su película Christy en octubre de 2025.

“Creo que su historia sigue siendo muy relevante hoy en día, ya que lidió con Hollywood, el escrutinio público de sus relaciones, su vida privada y el control de su imagen. Y creo que, en mi caso, me identifico con ella de muchas maneras”, agregó.

Entonces, también expresó su emoción por poder conocer a la actriz para llevar a cabo la película.

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