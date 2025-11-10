Kris Jenner cumple 70 años con fiesta repleta de celebridades

Kris Jenner asiste al desfile de modas de Tommy Hilfiger durante la Semana de la Moda de Nueva York de septiembre de 2022: The Shows el 11 de septiembre de 2022 en la ciudad de Nueva York.

MIAMI.- Una constelación de estrellas iluminó el cumpleaños número 70 de Kris Jenner. La matriarca de la familia Kardashian llevó a cabo una fiesta con temática de James Bond, organizada por Mindy Weiss, a la que asistieron una larga lista de celebridades de Hollywood .

La celebración tuvo lugar en la mansión de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Beverly Hills, y entre los invitados se encontraban Oprah Winfrey, Mariah Carey, Tyler Perry, Vin Diesel y Mark Zuckerberg. Para algunas parejas, como el príncipe Harry y Meghan Markle, y Adele y Rich Paul, fue una velada romántica.

Entre los miembros de la extensa familia Kardashian-Jenner que asistieron al evento en honor a Jenner, se encontraban sus hijas Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner, además de Travis Barker, Scott Disick y Tristan Thompson, así como el novio de la cumpleañera, Corey Gamble.

Según TMZ, Bruno Mars se presentó como acto musical de la noche.

En cuanto a si la celebración fue grabada para el reality show de la familia en Hulu, The Kardashians, una fuente confirmó a la revista People que no hubo cámara de televisión presente.

"Se trataba de celebrar a Kris, y fue todo lo que se podía esperar de ella: extravagante, glamurosa y llena del amor de su familia. Es evidente que tuvo una noche inolvidable", señaló.

Tributos a la cumpleañera

El día de su cumpleaños, el 5 de noviembre, Jenner recibió el cariño de familiares y amigos, quienes compartieron mensajes en redes sociales en su honor.

Entre ellos se encontraba su hija Kylie, de 28 años, quien compartió una escena de la segunda temporada de Keeping Up with the Kardashians donde se ve a su madre haciéndose un tatuaje en la parte baja de la espalda.

La comediante Ellen DeGeneres también la felicitó a través de un video compartido en Instagram, en el que la expresentadora de programas de entrevistas despertó a Kris de una siesta cantándole al oído.