Timothée Chalamet y Kylie Jenner combinan atuendos en estreno de "Marty Supreme"

La pareja llegó al evento con conjuntos a juego de Chrome Hearts personalizados en naranja, generando millones de comentarios en redes sociales

Timothée Chalamet y Kylie Jenner asisten al estreno en Los Ángeles de Marty Supreme de A24 en el Teatro Samuel Goldwyn el 8 de diciembre de 2025 en Beverly Hills, California.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner asisten al estreno en Los Ángeles de "Marty Supreme" de A24 en el Teatro Samuel Goldwyn el 8 de diciembre de 2025 en Beverly Hills, California.

Getty Images via AFP / Monica Schipper
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Timothée Chalamet y Kylie Jenner asistieron a su segunda alfombra roja juntos luciendo atuendos coordinados que no han parado de generar conversación. El lugar de la cita fue el estreno en Los Ángeles de la película Marty Supreme, protagonizada por Chalamet.

La pareja llegó al evento con conjuntos a juego de Chrome Hearts personalizados. Chalamet lució un traje de cuero naranja brillante, una camisa de seda naranja y botas naranjas. También llevaba una funda de cuero negro para raquetas de ping-pong de Chrome Hearts colgada del hombro.

Por su parte, la fundadora de Kylie Cosmetics lució un vestido del mismo tono largo hasta el suelo con aberturas triangulares bajo el busto y a lo largo de la cintura.

La base de su profundo escote en V estaba adornada con una cruz, que luego se repitió en su collar con varias cruces más de diferentes tamaños. Combinó el look con tacones naranjas de punta.

La dedicación de Jenner al color naranja no se detuvo ahí. También llevaba las uñas pintadas de un naranja brillante, mientras que su rubor tenía toques anaranjados.

Salidas anteriores

Aunque la pareja lleva saliendo desde la primavera de 2023, esta es solo la segunda ocasión en la que Jenner acompaña al actor en la alfombra roja.

En mayo, hicieron su debut en la 70.ª edición de los Premios David Di Donatello, donde el actor recibió el premio David a la Excelencia Cinematográfica.

En esa oportunidad, la pareja también lució atuendos con colores coordinados. Chalamet optó por un elegante traje de terciopelo decorado con un boutonniere, mientras que Jenner lució un vestido ceñido con un escote pronunciado, un diseño de la colección Otoño/Invierno 2025 de Schiaparelli.

Mucho antes de su primera alfombra roja en conjunto, Jenner acompañó al actor a los Globos de Oro, los BAFTA y los Oscar, cada uno de los cuales Chalamet fue nominado por su papel de Bob Dylan en la película biográfica A Complete Unknown.

