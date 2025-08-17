La actriz Tia Carrere viaja en el tiempo con "Lilo & Stitch"

MIAMI.- Ya está en formatos digitales el live action de Lilo & Stitch, uno de los éxitos de taquilla de este año. Manteniendo la esencia de su predecesora de 2002 (y apenas realizando un par de cambios puntuales en el guión), la historia nos presenta a Nani (Sydney Agudong) una chica de 18 años que lucha por hacerse cargo de su hermana menor Lilo (Maia Kealoha) luego de haber quedado huérfanas.

Trabajando como mesera, luchando por pagar las cuentas y lidiando con la rebeldía típica de los niños, Nani intenta hacer lo mejor que puede para cuidar a su hermana y mantenerse unidas. La vida de ambas cambia por completo cuando un misterioso alienígena llega a su casa para meterlas en problemas y demostrarles la importancia de tener una familia.

Luego de arrasar en taquilla, tener desde ya una secuela anunciada y transformarse en uno de los live action más rentables de Disney, Lilo & Stitch llega a formato digital (DVD, Blu-Ray, 4K UDH) con bloopers, escenas extras, behind the scenes, doblada al español y muchas sorpresas más para disfrutar en casa.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Tia Carrere, la actriz que en 2002 le dio voz a Nani y que en esta versión interpreta a Mrs. Kekoa, un nuevo personaje que servirá de mentora para Nani y Lilo. Tia nos contó su experiencia regresando a esta historia 23 años después, los aportes que hizo a la versión animada que se mantienen en el live action, cómo fue la dinámica con el Stitch animado que fue la sensación en redes sociales, entre otras cosas.