viernes 7  de  agosto 2026
POLÉMICA

Retiran la corona a Miss Carolina del Norte por racismo y homofobia

Tras darse a conocer la decisión, se informó que Myla Hadley asumirá el título de Miss Carolina del Norte USA 2026

La modelo Brittany Boltinhouse.&nbsp;

La modelo Brittany Boltinhouse. 

Captura de pantalla/Youtube/ ABC News
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- El reinado de Brittany Boltinhouse como Miss Carolina del Norte USA 2026 llegó a su fin a poco tiempo de alzarse con la corona. La Organización Miss USA anunció que la modelo ya no representará al estado en la competición nacional alegando que su conducta violó los estándares de la institución.

Por medio de un comunicado, Thom Brodeur, presidente y CEO de Miss USA y Miss Teen USA, señaló que la decisión fue tomada de manera conjunta con los directores estatales y la organización.

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En la misiva no se especificó cuál fue la actitud que le costó a Boltinhouse la corona, pero sí se enfatizó que la Organización Miss USA: "no tolera el racismo, la homofobia, la transfobia ni el lenguaje que despoja a cualquier persona de su dignidad".

Asimismo, Brodeur aclaró que el título de una miss va más allá de ganar el certamen.

"Un título aquí no es un adorno. Es una posición de confianza, extendida por una organización y aceptada por una mujer lleva un estándar en público. Cuando ese estándar se rompe, el título no puede continuar como si nada hubiera pasado”, continuó.

El dirigente señaló que el incidente no fue accidental y que se notó la conducta en reiterados momentos.

“Reflejó una conducta durante un período prolongado de tiempo. Por eso se llegó a este resultado y lo respaldo sin reservas”.

Cambio

Por último, recordó que la joven es un ser humano que con valentía también se expuso al escrutinio público al ser parte del certamen. “Ha sido nombrada, examinada y juzgada en público de una manera que la mayoría de nosotros no sobreviviríamos. Sigue siendo un ser humano con una familia, un futuro y una vida por delante que es más larga que esta parte de su viaje”.

En este sentido, valoró la declaración de la joven, pese a no revertir el daño.

“He visto la declaración de Boltinhouse y la describe como una que incluye ‘responsabilidad, rendición de cuentas y disculpas’. Si bien no deshace el daño y no cambia el resultado, es el comienzo de lo único que alguna vez repara el daño, que es el cambio”, dijo.

Por ello, mantiene su esperanza de que esta experiencia ayude a la modelo a cambiar.

Tras darse a conocer la decisión, se informó que Myla Hadley asumirá el título de Miss Carolina del Norte USA 2026.

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