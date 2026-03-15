La noruega "Valor sentimental" conquista Óscar a mejor película internacional

El director y guionista danés-noruego Joachim Trier recibe el premio a la Mejor Película Internacional por "Sentimental Value" junto a (de izquierda a derecha, en la parte de atrás) la productora noruega Maria Ekerhov, la actriz estadounidense Elle Fanning, el guionista noruego Eskil Vogt, el actor noruego Anders Danielsen Lie, la actriz noruega Renate Reinsve y la actriz noruega Inga Ibsdotter Lilleaas en el escenario durante la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026.

HOLLYWOOD.- El drama familiar noruego Valor sentimental, dirigido por Joachim Trier, ganó este domingo el Óscar a mejor película internacional, durante la 98ª edición de los Premios de la Academia que se celebra en Hollywood.

La cinta protagonizada por el sueco Stellan Skarsgard y Renate Reinsve venció en la categoría a la brasileña El agente secreto, la francesa Un simple accidente, la española Sirat. Trance en el desierto y la tunecina La voz de Hind Rajab.

"Nunca estuve más orgulloso por un elenco como el que tuve", dijo al recibir la estatuilla su director, Joachim Trier, quien también agradeció a su familia.

"Siento que represento al cine global", agregó el cineasta, que aplaudió a sus contendores en la categoría.

Valor sentimental presenta a Gustav Borg, un famoso director de cine interpretado por el sueco Stellan Skarsgard, quien reaparece en el funeral de su exesposa y en la vida de sus hijas tras años de distancia.

FUENTE: AFP