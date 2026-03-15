La noruega "Valor sentimental" conquista Óscar a mejor película internacional

HOLLYWOOD.- El drama familiar noruego Valor sentimental, dirigido por Joachim Trier, ganó este domingo el Óscar a mejor película internacional, durante la 98ª edición de los Premios de la Academia que se celebra en Hollywood.
La cinta protagonizada por el sueco Stellan Skarsgard y Renate Reinsve venció en la categoría a la brasileña El agente secreto
HOLLYWOOD.- El drama familiar noruego Valor sentimental, dirigido por Joachim Trier, ganó este domingo el Óscar a mejor película internacional, durante la 98ª edición de los Premios de la Academia que se celebra en Hollywood.
La cinta protagonizada por el sueco Stellan Skarsgard y Renate Reinsve venció en la categoría a la brasileña El agente secreto, la francesa Un simple accidente, la española Sirat. Trance en el desierto y la tunecina La voz de Hind Rajab.
"Nunca estuve más orgulloso por un elenco como el que tuve", dijo al recibir la estatuilla su director, Joachim Trier, quien también agradeció a su familia.
"Siento que represento al cine global", agregó el cineasta, que aplaudió a sus contendores en la categoría.
Valor sentimental presenta a Gustav Borg, un famoso director de cine interpretado por el sueco Stellan Skarsgard, quien reaparece en el funeral de su exesposa y en la vida de sus hijas tras años de distancia.
FUENTE: AFP