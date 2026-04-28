Laura Dern sustituye a Helena Bonham Carter en cuarta temporada de "The White Lotus"

MIAMI.- Laura Dern se ha unido al reparto de la cuarta temporada de The White Lotus, según ha confirmado la revista Variety. La actriz ganadora del Óscar se incorpora a la serie en sustitución de Helena Bonham Carter, quien abandonó el proyecto poco después de comenzar el rodaje.

Sin embargo, Dern no interpreta el mismo papel que Bonham Carter, sino que da vida a un nuevo personaje creado por el creador de la serie, Mike White.

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El reparto anunciado previamente incluye a: Vincent Cassel, Steve Coogan, Caleb Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor, Marissa Long, Alexander Ludwig, Chris Messina, AJ Michalka, Kumail Nanjiani y Nadia Tereszkiewicz. El reparto también incluye a Chloe Bennet, Sandra Bernhard, Heather Graham, Max Greenfield, Frida Gustavsson, Charlie Hall, Jarrad Paul, Rosie Perez, Ben Schnetzer y Laura Smet.

Este papel reúne de nuevo a White y Dern bajo el sello de HBO. Ambos fueron cocreadores de la serie de HBO Enlightened, en la que Dern también actuó.

Además, colaboraron en la película Year of the Dog, escrita y dirigida por White, en la que Dern tuvo un papel secundario. Dern también hizo un cameo de voz sin acreditar en la segunda temporada de The White Lotus.