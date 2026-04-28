Bad Gyal lleva el "Más Cara World Tour" a Latinoamérica y Estados Unidos

La cantante española Bad Gyal asiste a la 22.ª edición de los Premios Juventud en el Centro de Convenciones Figali de la Ciudad de Panamá, el 25 de septiembre de 2025.

MADRID.- Bad Gyal anunció este martes que llevará su gira Más Cara fuera de España con 15 fechas en Europa, Latinoamérica y Estados Unidos que incluye paradas en Buenos Aires, México, Santiago de Chile o Bogotá.

La artista catalana, que se encuentra en plena gira en España, donde ha actuado frente a más de 85.000 espectadores en conciertos como los del Palau Sant Jordi de Barcelona, el Movistar Arena de Madrid o el Roig Arena de Valencia, quiere ratificar, en palabras de su oficina, "la consolidación de su presencia internacional".

Latam y EEUU

Así, la cantante de DaMe, Última noche o Chulo, que ha colaborado con artistas como Ozuna, Karol G, Rauw Alejandro o Myke Towers, viajará en octubre de este año a Latinoamérica y actuará en el Movistar Arena de Buenos Aires el 14 de octubre y el 18 de octubre en el Chamorro City Hall de Bogotá.

Ya en México, cantará el 22 de octubre en el Palacio de los Deportes de la capital, el 23 de octubre en el Auditorio Banamex de Monterrey y el 25 de octubre en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

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Después saltará a Estados Unidos y Puerto Rico, con un concierto el 28 de octubre por el emblemático The Fillmore de Miami, el 30 de octubre en el Coca-Cola Music Hall de San Juan, el 1 de noviembre en The Riviera Theater de Chicago, el 4 de noviembre en Terminal 5 de Nueva York, el 6 de noviembre en The Wiltern de Los Ángeles y el 8 de noviembre en House of Blues de Dallas.

Antes, tras la actuación de la artista como parte del Primavera Sound de Barcelona el próximo 4 de junio, la catalana viajará a Oporto para actuar también en la franquicia portuguesa de este famoso festival, a la que seguirá otra cita en formato de festival, la del 4 de julio en el Roskilde danés.

Según ha informado su oficina, las entradas estarán disponibles en preventa para los registrados en la web oficial de Bad Gyal a partir del próximo 6 de mayo y la venta general arrancará 48 horas después.

FUENTE: EFE