Lady Gaga se une al elenco "El Diario Viste a la Moda 2"

La esperada secuela llegará a los cines en mayo de 2026, a veinte años de estreno de la primera película

La cantante y actriz Lady Gaga posa en la alfombra roja del estreno en Milán, Italia, del filme House of Gucci, de Ridley Scott.

AFP/ Piero Cruciatti

AFP/ Piero Cruciatti
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Lady Gaga suma nuevos créditos a su filmografía. Esta vez, la actriz y cantante se une a la producción de la secuela de El Diario Viste a la Moda, película que llegará a los cines en mayo de 2026, a veinte años de estreno de la primera parte. Esta información fue confirmada por la revisora Vareity.

La ganadora del Óscar y el Grammy, que se encuentra en medio de su gira Mayhem Ball Tour, fue vista por sus fans en Milán, donde actualmente se está grabando la segunda entrega de la exitosa comedia de 2006 protagonizada por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.

Tercera temporada de Con esa mirada llega a ViX en octubre
Tercera temporada de "Con esa mirada" llega a ViX en octubre
Fans realizan una vigilia para rendir homenaje al cantante británico Liam Payne en Bogotá el 18 de octubre de 2024.
Louis Tomlinson sobre muerte de Liam Payne: "Nunca había perdido a un amigo"

El Diablo Viste a la Moda 2 será la primera aparición en pantalla grande de la estrella desde Joker: Folie à Deux, película en la que interpretó al icónico personaje de DC Comics, Harley Quinn.

A principios de este año, Gaga hizo un cameo en Wednesday de Netflix. La visita a la producción de la película se dio antes de su actuación en el Avicii Arena de Estocolmo el domingo por la noche.

Esperada secuela

Aunque todavía no se conocen detalles de la trama, se espera que esta ansiada continuación siga a Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep en uno de sus papeles más populares, mientras los cambios en la industria de la moda en medio del declive de la publicación de revistas tradicionales.

De acuerdo con Variety, Miranda se enfrenta a su antigua asistente, Emily, interpretada por Emily Blunt, quien ahora es una ejecutiva de alto rango de una empresa de lujo con fondos publicitarios que su exjefa necesita desesperadamente.

No está claro cómo Anne Hathaway, quien da vida a Andy, protagonista del largometraje, aparecerá en la historia.

David Frankel y Aline Brosh McKenna, quienes dirigieron y escribieron la película original, respectivamente, también regresarán para la secuela.

