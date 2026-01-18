Lamar Odom, exesposo de Khloe Kardashian, arrestado por conducir ebrio

MIAMI.- Lamar Odom , exjugador de la NBA , ha sido arrestado y acusado de conducir bajo la influencia del alcohol en Las Vegas . Registros judiciales indican que Odom fue arrestado la madrugada del sábado 17 de enero por conducir bajo la influencia del alcohol y dos infracciones de tránsito. TMZ fue el primer medio en informar la noticia.

El exjugador de Los Angeles Lakers está acusado de conducir a más de 66 km/h por encima del límite de velocidad y de realizar un cambio de carril indebido o no mantenerse en su carril, reportó el medio. Agregaron que a las 12:00 p. m., hora local, parecía que Odom seguía detenido.

Odom ha hablado públicamente sobre sus problemas con el abuso de sustancias. En 2013 se reportó que se había internado en un centro de rehabilitación de drogas y alcohol tan solo una semana después de ser arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol en California.

Sobredosis

En ese caso, llegó a un acuerdo con la fiscalía, recibió tres años de libertad condicional y aceptó asistir a un programa de educación sobre el alcohol de tres meses. También se le exigió el pago de 1800 dólares en multas y sanciones.

En su libro de 2019, Darkness to Light, Odom relató su sobredosis de cocaína, alcohol y cannabis en un burdel de Las Vegas en 2015.

"Mi corazón se paró dos veces. Tuve doce convulsiones y seis derrames cerebrales. Mis pulmones colapsaron y mis riñones se rompieron. Estaba conectado a un respirador artificial. Todos a quienes había amado me miraban con ojos vidriosos", explicó.

Odom finalmente fue trasladado a un hospital de Los Ángeles, donde permaneció hasta enero de 2016.

La exestrella de la NBA estuvo casado con Khloé Kardashian desde 2009 hasta su separación en 2013. Tiene dos hijos, Lamar Jr. y Destiny, con su ex, Liza Morales. La expareja también tuvo un hijo, Jayden, quien falleció a los 6 meses en 2006 a causa del síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL).

Odom comparecerá ante el tribunal de Nevada el 17 de marzo.