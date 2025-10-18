Laura Posada: "El mayor aprendizaje ha sido la honestidad"

MIAMI.- A los 45 años el cuerpo cambia. Pero para Laura Posada , ese cambio no marca el final de nada, sino el comienzo de una nueva versión de nosotras mismas. “La menopausia es una etapa más y el momento perfecto para renovarte utilizando todas las lecciones que la vida te dio”, dijo la reconocida conferencista e influencer a DIARIO LAS AMÉRICAS, con la convicción de quien no sólo predica el bienestar , sino que lo encarna.

Autora, coach certificada en menopausia, deportista, y creadora de suplementos diseñados especialmente para acompañar a la mujer en esta etapa, Laura Posada se ha convertido en una de las voces latinas más influyentes del bienestar femenino. Su comunidad digital, compuesta por miles de seguidores en toda América Latina y Estados Unidos, la reconoce como una pionera que ha logrado romper el silencio y transformar los tabúes en conocimiento y empoderamiento.

Por eso, en el marco del Día Mundial de la Menopausia, que se conmemora este 18 de octubre, la celebridad boricua habla con más fuerza que nunca.

Un cambio que empieza en la mente

“Pensar en positivo”. Así resume Posada el primer paso para vivir la menopausia con plenitud. “Es un privilegio llegar a ella, y la mente es la herramienta más poderosa que tenemos para vivirla con plenitud”, aconsejó.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la menopausia ocurre entre los 45 y los 55 años, marcando el cese natural del ciclo menstrual tras 12 meses consecutivos sin regla. No es una enfermedad -aclara el organismo-, sino una etapa biológica acompañada de transformaciones hormonales, físicas y emocionales.

“La menopausia puede ser el comienzo de una versión más fuerte, sabia y auténtica de ti. Así que no se trata de sobrevivirla, sino de disfrutarla”, dijo la creadora del suplemento Knockout Menopause.

Por otra parte, Posada también recomienda el ejercicio como medicina preventiva, y revela que el entrenamiento de fuerza es el gran aliado femenino: “A partir de los 40, perdemos masa muscular de manera natural y eso afecta el metabolismo, los huesos y la postura. El entrenamiento de fuerza ayuda a preservar el músculo, mantener la densidad ósea, mejorar la sensibilidad a la insulina y favorecer la quema de grasa incluso en reposo. Es una herramienta poderosa para el equilibrio hormonal y la vitalidad”.

¿Y si hace años que no te ejercitas? -le preguntamos:

“Con paciencia y guía. Si nunca han entrenado, lo mejor es hacerlo acompañada por un profesional que enseñe la técnica correcta y adapte los ejercicios según su nivel. Empezar suave, ser constante y celebrar cada progreso es la clave”.

Dormir, nutrirse y sanar desde adentro

Detrás de su sonrisa y disciplina férrea, Laura defiende un mensaje que va más allá del físico: el descanso y la nutrición son la base de cualquier transformación.

“Dormir bien es tan importante como comer bien o entrenar. El no descansar afecta las hormonas del hambre, la agilidad mental, el estado de ánimo y la energía. Sin descanso, el cuerpo produce más cortisol, lo que promueve la inflamación y el aumento de grasa abdominal. Dormir es la forma más natural de resetear las hormonas”.

Sobre la alimentación, es tajante: “El error más común es no comer suficiente proteína o, peor aún, dejar de comer para intentar ‘bajar rápido’. Esto es un grave error, porque el cuerpo necesita nutrientes, fibra y antioxidantes para mantener la masa muscular, equilibrar las hormonas y tener energía. Comer menos no es la solución; comer mejor sí lo es”.

Y comparte su fórmula de oro: “Los alimentos ricos en fitoestrógenos como la linaza, el tofu o los garbanzos; las grasas buenas como el aguacate, el aceite de oliva y las nueces; los vegetales verdes por su aporte de magnesio y calcio; y, por supuesto, las proteínas magras. Comer colorido, variado y natural es la fórmula ideal”.

Cuerpo, mente y alma

En la visión de Posada, la salud emocional es el verdadero eje del equilibrio hormonal. “Respirar, moverse y hablar. Expresar lo que sentimos es fundamental, buscar apoyo y rodearnos de personas que nos sumen. Cuidar la mente es tan esencial como cuidar el cuerpo”.

Por eso promueve la vida en comunidad como medicina emocional: “La conexión con otras mujeres y con nosotras mismas nos da fuerza. Tener propósito, proyectos, amistades, y momentos de alegría alimenta el alma. La menopausia no se vive en soledad; se vive en comunidad”.

Y esa misma honestidad la aplica en su vida personal: “El mayor aprendizaje ha sido la honestidad. Expresar cómo me siento sin miedo y con transparencia. Jorge [su esposo y expelotero de Los Yankees] me ha apoyado mucho, pero al final entendí que nadie puede hacer el trabajo por ti. Cuidarte y tomar acción es la mayor muestra de amor propio. Esa independencia emocional ha fortalecido aún más nuestra relación”.

Renovación

Cuando se le pide una sola palabra para definir la menopausia, no duda:

“Renovación. Porque es el momento de reinventarte, de soltar lo que ya no te sirve y de reconectarte con tu esencia. También libertad, porque llega un punto donde te dejas de preocupar por complacer a otros y te enfocas en ti, en lo que realmente te hace feliz”.

“Celebremos el poder de llegar hasta aquí. Que la menopausia no sea un secreto ni una carga, sino una celebración de nuestra evolución. Podemos inspirar a otras mujeres mostrando que se puede estar mejor que nunca, con energía, amor propio y plenitud. La menopausia no te define, te transforma”.

Laura Posada es una de las líderes más visibles y comprometidas del mercado latino en materia de educación sobre la menopausia, ya que logra entregar información científica, acompañamiento emocional y herramientas prácticas a miles de mujeres hispanas que buscan bienestar, propósito y equilibrio.

“La menopausia no es el fin de la feminidad, es el comienzo de una nueva forma de habitarla”, finalizó.

Si desea saber más de Laura Posada, visite su perfil en Instagram @lauraposadalifestyle.