Legado de Selena Quintanilla permanece vigente a 30 años de su muerte

Éxitos como Bidi Bidi Bom Bom, Como la Flor y Dreaming of You resuenan constantemente en los playlist no solo de quienes en aquella época siguieron de cerca sus pasos, también de las nuevas generaciones que heredan o descubren sus inmortales piezas atemporales.

Incluso, personalidades como Beyoncé o Selena Gómez, artistas oriundas de Texas, han reconocido públicamente que su carrera cuenta con la singular influencia de Quintanilla.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selena (@selenaqofficial)

Y es que Selena sacudió a la industria con un estilo fresco que enaltecía sus raíces mexicanas con su esencia texana, fusionando los ritmos folclóricos de la región con el pop, y abriendo paso a una ola de artistas que consolidarían el género que ella catapultó.

Selena lazó en total once discos, seis con su banda Selena y Los Dinos, y cinco sin ellos, y sumó innumerables reconocimientos, destacando el Billboard Latin Music Awards, el Premio Lo Nuestro y un Grammy en 1994, el primero y único en vida, al Mejor Álbum de Música Mexicana/Americana por Live!.

En 2017, el Paseo de la Fama de Hollywood develó una estrella póstuma para la artista.

Muerte

Pero a Selena, en la gloria de su carrera artística, le arrancaron la vida de forma abrupta y prematura la mañana del 31 de marzo de 1995, época en la que preparaba un nuevo disco.

¿La responsable de su muerte? Yolanda Saldívar, quien había fundado y presidido desde 1991 el club de fans de Selena y posteriormente se ganó la confianza de la intérprete y su familia, convirtiéndose más tarde en su asistente personal y gerente de ventas de su marca, Selena Etc.

Sin embargo, los indicios de una administración irregular y desvío de fondos de las tiendas deterioraron la relación entre Saldívar, Selena y Abraham Quintanilla Jr., padre y mánager de la joven promesa de la música; lo que llevó a la familia a apartar a Yolanda de los roles que ejercía.

El camino a la tragedia inició el 30 de marzo, cuando Selena, junto a su esposo Chris Pérez, asistieron al hotel Days Inn de Corpus Christi para buscar unos documentos que, según las investigaciones, Saldívar mantenía en su poder.

"Selena luego se dio cuenta de que Saldívar no le entregó todo el material que ella le había solicitado, por lo que la llamó y acordaron verse a la mañana siguiente. En el diálogo, Saldívar le confesó que había sufrido una agresión sexual en su viaje a Monterrey, por lo que Selena aceptó llevarla a un hospital para ser atendida al día siguiente", reseña BBC Mundo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selena (@selenaqofficial)

El 31 de marzo a las 9:00 horas Quintanilla y Saldívar se encontraron para asistir a un centro médico, donde un especialista negó que la mujer de entonces 34 años tenía signos de violencia sexual.

De regreso al hotel inició la discusión.

En el calor de la confrontación Saldívar sacó un revólver Taurus 85 calibre 38 mm de cañón recortado128131 y amenazó a la cantante, quien al intentar huir recibió un disparo en la espalda.

Fue auxiliada inmediatamente por empleados del lugar, quienes llamaron a emergencias, y antes de desmayarse logró delatar a su atacante. Aunque la trasladaron al hospital Corpus Christi Memorial, Quintanilla había perdido mucha sangre, pues la bala impactó en la arteria subclavia, y fue declarada con muerte cerebral.

Selena tenía 23 años.

"La luz de Selena sigue brillando a través de su música atemporal, su espíritu contagioso y el amor que dio a sus fans. Su legado sigue más vibrante que nunca, inspirando a nuevas generaciones y recordándonos que los sueños nunca mueren. La honramos hoy, mañana y siempre #SiempreSelena", compartió este 31 de marzo la familia de la intérprete en la cuenta oficial de Instagram con motivo del trigésimo aniversario de su muerte.

Polémico documental

La docuserie Selena & Yolanda: The Secrets Between Them ha sido la ventana por la que Yolanda Saldívar ha dado a conocer 'su verdad' acerca de su relación con la cantante Selena Quintanilla, a casi 30 años del asesinato de la Reina del Tex.Mex.

En el proyecto audiovisual, que se estrenó el 17 de febrero de 2024 por Oxygen y que consta de tres episodios, Saldívar confesó, desde el centro penitenciario Patrick O'Daniel Unit, que su intención no era hacerle daño a la cantante. "No supe cuándo se disparó mi arma. No supe que le había dado porque pensé que simplemente había huido".

Embed

La mujer, de ahora 64 años, señaló que el 9 de marzo de 1995 había adquirido el revólver, luego de mantener una reunión con Selena, su hermana, Suzette, y su papá, Abraham Quintanilla, quien, según ella, la había amenazado y sentía temor por su integridad física.

Saldivar aseguró en el audiovisual que su intención nunca fue arremeter contra Selena, y que el padre de la cantante nunca tuvo pruebas de que ella robó dinero de las tiendas.

Libertad condicional

Yolanda Saldívar fue declarada culpable el 23 de octubre de 1995 de asesinar a la cantante y condenada a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de 30 años.

En enero, la mujer inició el proceso de revisión para optar por la medida que le permitiría culminar su condena fuera de prisión. Según informó el Departamento de Justicia Criminal de Texas en su página web, la fecha de revisión para la libertad condicional de Saldívar estaba programada para el 30 de marzo de 2025.

No obstante, el 27 de marzo las autoridades penitenciaras de Texas le negaron la libertad condicional.

"Tras analizar a fondo toda la información disponible, incluyendo las entrevistas confidenciales realizadas, el panel decidió denegar la libertad condicional a Yolanda Saldívar y programar su próxima revisión para marzo de 2030", reza el comunicado de la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selena (@selenaqofficial)

El comité basó la decisión en que el crimen fue cometido con: "brutalidad, violencia, comportamiento agresivo o selección consciente de la vulnerabilidad de la víctima", por lo que Saldívar aún representa una amenaza para la seguridad pública.

La familia de Selena y su viudo Chris Pérez celebraron la noticia.

"Si bien nada puede devolvernos a Selena, esta decisión reafirma que la justicia sigue defendiendo la hermosa vida que nos fue arrebatada a nosotros y a millones de fans en todo el mundo demasiado pronto", dijeron en un comunicado.