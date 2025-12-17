Leonardo DiCaprio asegura nunca haber visto "Titanic"

El actor estadounidense Leonardo DiCaprio llega a la 81ª edición de los Globos de Oro en el hotel Beverly Hilton de Beverly Hills, California, el 7 de enero de 2024. Michael Tran

MIAMI.- Leonardo DiCaprio dio unas sorprendentes declaraciones en las que aseguró que nunca ha visto Titanic , película adorada por el público que consolidó su estrellato en 1997. El ganador del Óscar conversó con Jennifer Lawrence durante una nueva edición del segmento Actors on Actors de Variety y CNN.

En un momento de la conversación, Lawrence le preguntó a su coprotagonista de Don't Look Up (2021) si había vuelto a ver la cinta dirigida por James Cameron, a lo que DiCaprio respondió que nunca la había visto, ya que no veía sus películas una vez estrenadas.

Al preguntarle a su colega si ella disfrutaba mirar sus producciones, la actriz hizo un comentario apegado a su personalidad jocosa.

"No, pero nunca he hecho algo como Titanic. Si lo hiciera, lo vería. Una vez que estaba muy borracha, puse American Hustle y pensé: '¿Se me da bien actuar?' La puse y no recuerdo cuál es la respuesta", bromeó.

DiCaprio ya había comentado que no suele ver sus propios proyectos cuando habló con el director de One Battle After Another, Paul Thomas Anderson, para Esquire en agosto.

"Rara vez veo mis películas, pero, siendo sincero, hay una que he visto más que otras. Es El Aviador. Simplemente porque fue un momento muy especial para mí. Había trabajado con Martin Scorsese en Gangs of New York y llevaba 10 años leyendo un libro sobre Howard Hughes", explicó.

Agregó que fue la primera vez que se sintió parte integral de la producción de una película, en lugar de ser un actor contratado para interpretar un papel.

"Me sentí responsable de una forma completamente nueva. Siempre me he sentido orgulloso y conectado con esa película, como parte clave de mi crecimiento en esta industria y al asumir el papel de un verdadero colaborador por primera vez", declaró.

Titanic

En la actualidad, Titanic sigue siendo una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. La película fue protagonizada por DiCaprio junto a Kate Winslet.

"Fue en gran medida un experimento para Kate y para mí. Habíamos hecho muchas películas independientes. Me encantaba como actriz y me dijo: 'Hagámoslo juntos, podemos hacerlo'. Lo hicimos, y se convirtió en algo que jamás podríamos haber previsto", declaró DiCaprio a Deadline en 2016.

El film estableció un récord al ganar 11 de sus 14 nominaciones a los Premios Óscar en 1998, igualando a Ben-Hur (1959) como las películas con más estatuillas ganadas en la historia, incluyendo Mejor Película y Mejor Director para James Cameron.