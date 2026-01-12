lunes 12  de  enero 2026
Leonardo DiCaprio protagoniza divertido momento viral en los Golden Globes

En un video grabado dentro de la gala de premios, se pudo ver al actor riendo animadamente mientras hablaba con un amigo que estaba cerca

Leonardo DiCaprio.

Leonardo DiCaprio. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Una faceta desconocida de Leonardo DiCaprio salió a la luz en los Golden Globes de 2026. En un video compartido por el periodista de The New York Times, Kyle Buchanan, desde el interior de la ceremonia de premios, el actor se mostró muy animado mientras interactuaba con otra estrella durante una pausa publicitaria.

En el video, DiCaprio hizo contacto visual con alguien cercano, lo señaló y luego pareció decir con los labios: "Te estaba observando, cuando lo del K-Pop, dijiste: '¿Es ese... quién es ese?'"

Leonardo DiCaprio en One Battle After Another, película de Paul Thomas Anderson que sigue acumulando nominaciones en la temporada de premios 2026. 
Comenzó a reírse mientras hablaba con la otra persona, que no aparece en el video, aunque era evidente que DiCaprio se lo estaba pasando muy bien y se mostraba más expresivo de lo que sus fans están acostumbrados a verlo, mientras imitaba el comportamiento de la otra persona de momentos antes.

La estrella de One Battle After Another se reía y aplaudía en el video, y aunque no estaba claro con quién hablaba, es posible que fuera con alguno de sus muchos amigos y colegas reunidos en la ceremonia.

El entusiasmo de DiCaprio en el video fue muy bien recibido por los fans.

"Esto me hizo reír a carcajadas, ¡es la vez que lo he visto más animado!", escribió una persona en respuesta a la publicación. Otra le dijo al reportero que compartió el momento: "Te mereces un Globo de Oro por este video".

"Necesita estar en una película de comedia cuanto antes", escribió otra persona. Otro fan añadió: "¡Espera, me encanta!".

También se le vio luciendo sorpresa durante una conversación con Kate Hudson y riendo a carcajadas con Julia Roberts.

Irónicamente, el momento viral llegó luego de que la presentadora Nikki Glaser hiciera un comentario sobre la hermética vida privada del actor.

La comediante se refirió a la amplia trayectoria de DiCaprio antes de bromear sobre todo lo que había logrado en su carrera antes de que su novia actual cumpliera 30, aunque luego se disculpó por el chiste.

"Leo, perdón por hacer ese chiste. Sé que es barato. ¿Sabes qué? Intenté no hacerlo, pero es que no sabemos nada más sobre ti. No hay nada más. Ábrete un poco", bromeó la presentadora, ganando risas tanto de los presentes como del actor.

DiCaprio fue nominado a Mejor Actor en una Película Musical o de Comedia por su papel protagonista en la exitosa película de Paul Thomas Anderson; sin embargo, el premio se lo llevó Timothée Chalamet, estrella de Marty Supreme.

