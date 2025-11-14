viernes 14  de  noviembre 2025
CONTROVERSIA

Liberan al "estafador de Tinder" Simon Leviev en Georgia

El hombre de 34 años es acusado de fraudes financieros y especialmente de seducir a mujeres en internet para sacarles dinero

Tras el revuelo que ha causado la producción de Netflix, El estafador de Tinder, su protagonista, Shimon Hayut, mejor conocido como Simon Leviev, rompió el silencio para afirmar que él no es el monstruo.&nbsp;

Tras el revuelo que ha causado la producción de Netflix, "El estafador de Tinder", su protagonista, Shimon Hayut, mejor conocido como Simon Leviev, rompió el silencio para afirmar que él "no es el monstruo". 

Captura pantalla YouTube Netflix Latinoamérica/Captura de pantalla Instagram Shimon Hayut

GEORGIA.- El israelí Simon Leviev, acusado de estafa en las aplicaciones de encuentros, y cuya historia motivó el exitoso documental de Netflix El estafador de Tinder, fue liberado en Georgia después de dos meses de detención, indicó su abogada el viernes.

El hombre de 34 años, cuyo verdadero nombre es Shimon Yehuda Hayut, es acusado de fraudes financieros y especialmente de seducir a mujeres en internet para sacarles dinero.

Lee además
El presidente Donald Trump habla a los medios en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de noviembre de 2025.
Política

Juez designa nuevo fiscal para instruir caso electoral contra Trump en Georgia
El atacante Lamine Yamal celebra tras anotar un gol con la selección de España.
FÚTBOL

España retira a Lamine Yamal de su convocatoria para partidos decisivos

Simon Leviev había sido detenido en septiembre en el aeropuerto de Batoumi, ciudad balnearia georgiana situada en los bordes del mar Negro, a petición de Interpol tras una demanda de Alemania.

Detenido en una cárcel de Kutaisi (oeste), fue liberado sin condiciones luego de que Alemania abandonó su demanda de extradición, indicó a los periodistas su abogada Mariam Koublachvili.

"El caso fue definitivamente cerrado", declaró.

Señaló que los procuradores alemanes abrieron una investigación contra Simon Leviev tras una queja interpuesta por una mujer en Berlín que afirmaba haber sido estafada por 50.000 euros tras encontrarlo en la aplicación Tinder.

Infame historia

Entre 2017 y 2019, Simon Leviev se habría hecho pasar por un rico heredero en Tinder y habría convencido a distintas mujeres de que le prestaran importantes sumas de dinero que luego no pagaba.

El comportamiento de Simon Leviev fue objeto de varias investigaciones periodísticas.

El estafador de Tinder, documental de Netflix que cuenta la historia de varias de sus víctimas, tuvo un éxito planetario cuando salió en 2022.

Según la prensa, Simon Leviev habría estafado por unos 10 millones de dólares a sus víctimas en varios países.

Leviev negó las acusaciones en 2022, al afirmar a la cadena estadounidense CNN que solo utilizó Tinder para conocer mujeres.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Rastrillo 305 en Key Biscayne: un festival solidario dedicado a apoyar a jóvenes y familias

Rayma sobre diseño de Premio a la Democracia: "Lo concebí como una llama que no se apaga"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump se dirige a la nación, junto al vicepresidente JD Vance (izquierda); el secretario de Estado, Marco Rubio (segundo a la derecha); y el secretario de Defensa, Pete Hegseth (derecha), desde la Casa Blanca en Washington, DC, el 21 de junio de 2025. video
NUEVA FASE

EEUU activa ofensiva "Lanza del Sur" contra grupos vinculados al narcotráfico

La líder opositora venezolana María Corina Machado (izq.) hace un gesto durante una protesta convocada por la oposición en vísperas de la investidura presidencial, en Caracas el 9 de enero de 2025.
VENEZUELA

María Corina Machado envía mensaje de resiliencia tras el anuncio del Pentágono

El socialista del Partido Demócrata y musulmán, Zohran Mamdani, fue electo alcalde de Nueva York.
POLÍTICA

Historial evidencia que Zohran Mamdani viene de una familia que "reinvindica el terrorismo islámico"

El expresidente Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, en la ciudad de Nueva York.
Política

Trump acusa a demócratas de montar una "farsa" con el caso Epstein y pide investigar a Bill Clinton

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Amenaza terrorista

Operación "Lanza del Sur", la mayor ofensiva de EEUU: ¿qué opciones tiene el Cartel de los Soles?

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump. firmó la ley presupuestaria que estará en vigor hasta finales de enero de 2026.
REAPERTURA/ GOBIERNO

Congreso termina con el chantaje político de senadores demócratas

Por Leonardo Morales
Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
FLORIDA

Aeropuerto de Miami se prepara para aumentos de pasajeros

Nicolás Maduro promulgó la Ley del Comando para la Defensa Integral de la Nación el pasado 11 de noviembre
VENEZUELA

Maduro reacciona a presiones de EEUU con instrumento que "legaliza" la represión

El expresidente Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, en la ciudad de Nueva York.
Política

Trump acusa a demócratas de montar una "farsa" con el caso Epstein y pide investigar a Bill Clinton

Carne de res de primera calidad del USDA se exhibe en una tienda Costco el 11 de noviembre de 2025 en Novato, California.
Economía

Trump retira los aranceles a carne de res, tomates, bananas y café