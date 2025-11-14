MIAMI.- DIARIO LAS AMÉRICAS presenta En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más, un resumen semanal con los hechos más relevantes del espectáculo y entretenimiento.

El empresario Otto Padrón interpuso la demanda de divorcio de Angélica Vale, tras 14 años de matrimonio y dos hijos en común: Angélica Masiel de 13 años y Daniel Nicolás de 11. El documento fue presentado en la Corte Suprema de Los Ángeles, donde ambos residen.

Según informó la periodista Mandy Fridmman, en Las Top News la noche del 9 de noviembre, los abogados de Padrón presentaron el documento el 4 de noviembre, pero el mismo se encontraba firmado desde el 25 de septiembre. En la demanda, el ejecutivo señala que el motivo del divorcio responde a 'diferencias irreconciliables' y que él y la actriz se encuentran separados desde principios de abril.

Lo señalado por Fridmman también destaca que Padrón solicitó que Angélica se encargue del pago de los honorarios y costes de abogados. Sobre la custodia de los menores, el empresario pidió que se estipule una custodia compartida y que se emitan órdenes con antelación en caso de que alguna de las partes quiera cambiar la residencia de los menores.

Michael Jackson hace historia: Top 10 en seis décadas

Michael Jackson se ha convertido en el primer artista en lograr consolidar éxitos en el Top 10 de la cartelera Billboard en seis décadas diferentes, informó la plataforma musical. El hito se lo debe a Thriller, canción del álbum homónimo de 1981 que volvió esta semana a posicionarse en dicha lista.

De acuerdo con lo expuesto por Billboard, Thriller ocupaba el puesto 32 del ranking musical. Sin embargo, esta semana dio un salto al puesto 10. La pieza ya había figurado en esta lista. Ocupó en 1982 el puesto 4 en la cartelera Billboard; y en enero de 1984 ocupó el séptimo lugar. ¿La razón de este movimiento? La reciente celebración del Halloween y el lanzamiento al tráiler de la película Michael.

De esta manera, el intérprete, fallecido el 25 de junio de 2009, se convierte en el primer y único artista en posicionar canciones en las décadas de 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 y los 2020.

Lanzan avance del filme "The Devil Wears Prada 2"

Este 12 de noviembre, 20th Century Studios compartió el primer avance del filme The Devil Wears Prada 2. Con la icónica canción de Madonna de fondo, Vogue, se presenta a Miranda Priestly, interpretada por Meryl Streep, y a Andy Sachs, a quien da vida Anne Hathaway.

El avance sigue, literalmente, los pasos de una mujer (al ritmo de la canción) que luce unos tacones rojos hasta llegar a un ascensor en el que la toma se abre y se aprecia a la editora en jefe de la revista Runway. Seguidamente, el personaje de Hathaway interrumpe el cierre de las puertas e ingresa a la cabina.

A casi dos décadas de su estreno, la cinta vuelve con parte del equipo original como la productora Wendy Finerman y Aline Brosh McKenna, quien se encargó de adaptar el libro homónimo de Lauren Weisberger para la primera entrega. El filme cuenta con la dirección de David Frankel.

Ángela Aguilar revela cuándo será la boda religiosa con Christian Nodal

Ángela Aguilar y Christian Nodal están listos para dar el 'sí, quiero' ante Dios. La cantante confirmó, durante un concierto en Texas de su Libre Corazón Tour, que se encuentran afinando los preparativos para la ceremonia eclesiástica.

El hecho ocurrió previo a iniciar el concierto, momento en el que la hija de Pepe Aguilar decidió compartir con algunos de sus seguidores.

La noticia confirma que, pese a los constantes rumores que surgen sobre la controversial relación, ambos continúan muy enamorados y no temen dar pasos importantes en pro del crecimiento de su familia.

Kris Jenner cumple 70 años con fiesta repleta de celebridades

Una constelación de estrellas iluminó el cumpleaños número 70 de Kris Jenner. La matriarca de la familia Kardashian llevó a cabo una fiesta con temática de James Bond, organizada por Mindy Weiss, a la que asistieron una larga lista de celebridades de Hollywood.

La celebración tuvo lugar en la mansión de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Beverly Hills, y entre los invitados se encontraban Oprah Winfrey, Mariah Carey, Tyler Perry, Vin Diesel y Mark Zuckerberg. Para algunas parejas, como el príncipe Harry y Meghan Markle, y Adele y Rich Paul, fue una velada romántica.

Entre los miembros de la extensa familia Kardashian-Jenner que asistieron al evento en honor a Jenner, se encontraban sus hijas Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner, además de Travis Barker, Scott Disick y Tristan Thompson, así como el novio de la cumpleañera, Corey Gamble.

