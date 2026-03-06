Lily Allen luce polémico vestido adornado con pruebas de infidelidad de David Harbour

La cantante de pop británica arriba a la ceremonia de los British Academy Film Awards, en 2014. EFE

MIAMI.- Lily Allen vuelve a referirse a su ruptura durante su gira West End Girl. La cantante sorprendió a sus fans al lucir un vestido verde cuya tela llevaba impresa lo que parecían ser recibos y letras mientras interpretaba su canción 4chanStan, según un video publicado en línea.

Mientras lo hacía, arrojó un sostén rosa del suelo sobre la cama y sacó una tela verde grande de detrás de ella. Se veían recibos de varias marcas de lujo, como Chanel y Nobu. Luego comenzó a envolverse en la tela como si fuera un vestido mientras cantaba: “Le compraste un bolso, que no era barato. Estaba en Londres, probablemente dormida”.

Ante estas imágenes, usuarios en las redes sociales empezaron a especular y sugirieron que se trataba de recibos de las compras que David Harbour, exesposo de la cantante, había hecho a su presunta amante.

Gira

Allen inició su gira West End Girl en marzo en el Royal Concert Hall de Glasgow para promocionar su último álbum de estudio, homónimo. La gira visitará varias ciudades del Reino Unido antes de viajar a Norteamérica y Australia.

El nuevo álbum de Allen se inspiró en la ruptura de su matrimonio con Harbour, cuya separación se confirmó en febrero de 2025 tras cuatro años de matrimonio.

La pareja se casó en una ceremonia en Las Vegas en septiembre de 2020, casi un año después de su debut en la alfombra roja en octubre de 2019. Se conocieron en Raya, una app de citas frecuentada por famosos.