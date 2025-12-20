sábado 20  de  diciembre 2025
Lina Luaces revela que su participación en Miss Universo unió a sus padres

La modelo también expuso que este acercamiento le permitió compartir con los tres en una misma mesa. Un momento importante y significativo

La Miss Universe Cuba 2025, Lina Luaces. 

Cortesía/José de Villegas/ Miss Universe Cuba
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- La participación de Lina Luaces en el Miss Cuba no solo le valió la corona y la oportunidad de representar a su tierra en el Miss Universo, también le ha brindado crecimiento profesional, personal y un momento que no imaginó: el acercamiento de sus padres tras años de divorcio.

Durante su paso por el podcast de Clarissa Molina, Luaces expuso que viajar a Tailandia para el Miss Universo significó un apoyo importante por parte de su familia.

Su madre, la presentadora Lili Estefan, la acompañó hasta el país asiático; pero su padre Lorenzo Luaces también viajó, junto a su pareja, para animar a su hija. Fue esta ocasión la que permitió que ambos dejaran las diferencias que llevaron su relación al ocaso y se dieron la oportunidad de compartir en pro de Lina.

"Yo los llamé un día y me dice mi mamá: 'Estoy aquí almorzando con tu papá y su novia'... Casi se me salen las lágrimas de felicidad porque yo dije '¿qué?' y sin yo decirles nada, sin yo preguntarles 'por favor haz esto por mí...'. Yo creo que ellos sabían que eso me iba a dar mucha paz y la pasaron superbién y mi papá luego nos llamaba (y nos preguntaba) '¿qué están haciendo para ir y salir con ustedes?'", contó emocionada.

Lina manifestó que esto fue algo que nunca imaginó que podría ocurrir.

Nuevas oportunidades

La modelo también expuso que este acercamiento le permitió compartir con los tres en una misma mesa. Un momento importante y significativo.

"Un día yo desayuné con mi mamá, mi papá y su novia, nosotros cuatro, era algo que yo nunca pensé que iba a pasar en mi vida", dijo.

"Ver a mis padres juntos y unidos obviamente al inicio siempre es un poquito raro, pero son pasos y eso me hace feliz porque ya ocho años...", agregó.

