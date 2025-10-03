viernes 3  de  octubre 2025
Lina Luaces revela cómo controla enfermedad autoinmune que padece

Lina Luaces compartió que padece psoriasis, una patología crónica que no tiene cura y que causa un sarpullido en la piel con manchas rojas que ocasionan picor

La Miss Universe Cuba 2025, Lina Luaces.&nbsp;

La Miss Universe Cuba 2025, Lina Luaces. 

Cortesía/José de Villegas/ Miss Universe Cuba
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Lina Luaces, Miss Universe Cuba 2025, se mantiene cercana a sus fanáticos a través de las redes sociales, plataformas en las que la modelo de 23 años trata de compartir detalles sobre su profesión, pero también aborda situaciones de su intimidad.

Recientemente, en una dinámica de preguntas que publicó en las historias de Instagram, un seguidor quiso conocer cuál es la enfermedad autoinmune que padece y de la que hace un tiempo habló.

Sin temor, Luaces compartió que se trata de Psoriasis, una patología crónica que no tiene cura y que causa un sarpullido en la piel con manchas rojas que ocasionan picor.

Embed

Aunque está consciente de que la enfermedad no tiene una cura, la modelo sí expuso las medidas que tomó para mejorar y controlar su aparición. "La traté de forma natural y holística. Dejé los alimentos inflamatorios como el gluten, los lácteos, el azúcar, el alcohol, etc) y los síntomas desaparecieron".

La estrategia de Lina coincide con las recomendaciones de Mayo Clinic, plataforma que expone que algunos hábitos pueden ayudar a quienes lo padecen.

"Existen tratamientos para ayudarte a controlar estos síntomas. Además, puedes probar hábitos de estilo de vida y estrategias de afrontamiento que te ayudarán a vivir mejor con la psoriasis", reza el portal.

"Soy simplemente un ser humano"

Tras ser coronada Miss Universe Cuba, Lina abrió su corazón en redes, haciendo frente a las críticas y compartiendo cómo el título la ayudó a sentir la seguridad que no tenía por la diversidad de sus raíces.

"Desde que era niña, mi familia de inmigrantes me enseñó una verdad poderosa. La libertad es un privilegio y la llevo conmigo con reverencia. Estas últimas nueve semanas me han puesto a prueba de formas que jamás imaginé. Pero la lección más grande que he aprendido es que yo soy suficiente tal y como soy".

Embed

"No estoy definida por el lugar de donde vengo, sino hacia dónde voy, por la luz, amor y ejemplo que decido compartir. Cuando nos abren por dentro, todos sangramos igual. Al final del día, soy simplemente un ser humano, un ser humano con un sueño que merece brillar con el mismo brillo".

Las palabras de la modelo llegaron después de que muchos rechazaran que llevara la corona de Cuba sin dominar el idioma español.

