Lista de los nominados a los Spirit Awards 2024

A continuación, la lista de nominados a la edición 39 de los Spirit Awards:

Mejor película

All of Us Strangers

American Fiction

May December

Passages

Past Lives

We Grown Now

Mejor dirección

Andrew Haigh – All of Us Strangers

Todd Haynes – May December

William Oldroyd – Eileen

Celine Song – Past Lives

Ira Sachs – Passages

Mejor actuación protagónica

Jessica Chastain – Memory

Greta Lee – Past Lives

Trace Lysette – Monica

Natalie Portman – May December

Judy Reyes – Birth/rebirth

Franz Rogowski – Passages

Andrew Scott – All of Us Strangers

Teyana Taylor – A Thousand and One

Jeffrey Wright – American Fiction

Teo Yoo – Past Lives

Mejor actuación de reparto

Erika Alexander – American Fiction

Sterling K. Brown – American Fiction

Noah Galvin – Theater Camp

Anne Hathaway – Eileen

Glenn Howerton – BlackBerry

Marin Ireland – Eileen

Charles Melton – May December

Da’vine Joy Randolph – The Holdovers

Catalina Saavedra – Rotting in the Sun

Ben Whishaw – Passages

Mejor actuación revelación

Marshawn Lynch – Bottoms

Atibon Nazaire – Mountains

Tia Nomore – Earth Mama

Dominic Sessa – The Holdovers

Anaita Wali Zada – Fremont

Mejor guión

American Fiction

Birth Rebirth

Bottoms

Past Lives

The Holdovers

Mejor primer guión

Chronicles of a Wondering Saint

May December

The Starling Girl

Upon Entry

Theater Camp

Mejor película debut

All Dirt Roads Taste of Salt

Chronicles of a Wandering Saint

Earth Mama

A Thousand and One

Upon Entry

Mejor película internacional

Anatomy of a Fall (Francia)

Godland (Islandia)

Mami Wata (Nigeria)

Tótem (México)

The Zone of Interest (Reino Unido)

Mejor documental

Bye Bye Tiberias

Four Daughters

Going to Mars: The Nikki Giovanni Project

Kokomo City

The Mother of All Lies

Mejor fotografía

All Dirt Roads Taste of Salt

Chronicles of a Wandering Saint

The Holdovers

Monica

We Grown Now

Mejor edición

How to Blow Up a Pipeline

Rotting in the Sun

Theater Camp

Upon Entry

We Grown Now

Premio Robert Altman Award

Premio otorgado al elenco, director/a y director/a de casting de una película: Showing Up

Directora: Kelly Reichardt; Directora de casting: Gayle Keller. Elenco: Michelle Williams, Hong Chau, Judd Hirsch, Maryann Plunkett, John Magaro, André Benjamin, Heather Lawless, Amanda Plummer, James Le Gros, Matt Malloy, Denzel Rodriguez

Premio John Cassavetes Award

Premio a la mejor película realizada con un presupuesto menor a $1,000,000 USD:

The Artifice Girl

Cadejo Blanco

Fremont

Rotting in the Sun

The Unknown Country

Premio Producers Award

Reconocimiento a productores emergentes que demuestran creatividad, tenacidad y visión a pesar de los limitados recursos a su disposición.

Racheal Fung

Graham Swon

Monique Walton

Premio Someone To Watch Award

Premio a cineastas con una visión singular y a los que debemos seguir de cerca.

Joanna Arnow – The Feeling That the Time for Doing Something Has Passed

Laura Moss – Birth/Rebirth

Monica Sorelle – Mountains

Premio Truer Than Fiction Award

Presentado a directores emergentes de no-ficción que no han recibido reconocimientos.

Jesse Short Bull y Laura Tomaselli – Lakota Nation vs. United States

Set Hernandez – Unseen

Sierra Urich – Joonam

Mejor nueva serie

Beef

Dreaming Whilst Black

I’m a Virgo

Jury Duty

Slip

Mejor nueva serie de no ficción

Deadlocked: How America Shaped the Supreme Court

Dear Mama

Murder in Big Horn

Stolen Youth: Inside the Cult at Sarah Lawrence

Wrestlers

Mejor actuación en nueva serie

Emma Corrin – A Murder at the End of the World

Dominique Fishback – Swarm

Betty Gilpin – Mrs. Davis

Jharrel Jerome – I’m a Virgo

Zoe Lister-Jones – Slip

Bel Powley – A Small Light

Bella Ramsey – The Last of Us

Ramón Rodríguez – Will Trent

Ali Wong – Beef

Steven Yeun – Beef

Mejor actuación de reparto en nueva serie

Murray Bartlett – The Last of Us

Billie Eilish – Swarm

Jack Farthing – Rain Dogs

Nick Offerman – The Last of Us

Adina Porter – The Changeling

Lewis Pullman – Lessons in Chemistry

Benny Safdie – The Curse

Luke Tennie – Shrinking

Olivia Washington – I’m a Virgo

Jessica Williams – Shrinking

Mejor actuación revelación en nueva serie

Clark Backo – The Changeling

Aria Mia Loberti – All the Light We Cannot See

Adjani Salmon – Dreaming Whilst Black

Keivonn Montreal Woodard – The Last of Us

Kara Young – I’m a Virgo