Llega a cines "El día del fin del mundo: migración", protagonizada por Gerard Butler

Tras el éxito de la primera entrega, el relato continúa con la familia Garrity, interpretada por Butler, Morena Baccarin y el joven Roman Griffin Davis

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La cinematografía de catástrofes encuentra una nueva referencia en El día del fin del mundo: migración, próximo estreno dirigido por el cineasta californiano Ric Roman Waugh, quien presenta una propuesta que trasciende los efectos especiales para centrarse en el drama humano.

Tras el éxito de la primera entrega, el relato continúa con la familia Garrity, interpretada por Gerard Butler, Morena Baccarin y el joven Roman Griffin Davis, en una travesía que promete redefinir el género de supervivencia.

La trama se sitúa cinco años después de que el cometa Clarke impactara contra la Tierra obligando a los protagonistas a buscar refugio en un búnker ubicado en Groenlandia.

Secuela

En esta segunda parte, titulada originalmente Greenland 2: Migration, los personajes principales se ven forzados a abandonar su santuario debido al colapso de las condiciones climáticas y la inminencia de desastres naturales devastadores como tsunamis.

El objetivo de la familia es emprender un arriesgado viaje a través de una Europa Occidental en ruinas con la esperanza de alcanzar el sur de Francia, donde un cráter representa la última promesa de renacimiento para la humanidad.

El desarrollo de la historia destaca por las interpretaciones de su elenco protagónico, quienes, según la crítica especializada, entregan algunas de las actuaciones más sólidas de sus respectivas trayectorias.

A diferencia de otras producciones del género que priorizan el espectáculo visual, esta obra de Waugh busca profundizar en la psicología de los personajes y en su capacidad de resiliencia ante la precariedad absoluta.

El estreno de El día del fin del mundo: migración se perfila como una de las opciones más destacadas en la cartelera para el primer trimestre del año, ofreciendo una visión cruda y esperanzadora sobre el destino de nuestra especie tras el colapso social y ambiental.

La distribuidora Mundo D Película ha confirmado que este largometraje llegará a las salas de cine venezolanas a partir del jueves 5 de febrero de 2026.

