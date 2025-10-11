sábado 11  de  octubre 2025
Llega a Miami la novena edición de Cinema Venezuela

Una ventana al cine y la cultura venezolana en Estados Unidos que celebra el talento de cineastas nacionales y de la diáspora, homenajes a figuras icónicas y la proyección inaugural de “Zafari”, de Mariana Rondón.

Indira Leal, al frente de Cinema Venezuela, lidera junto a su equipo una plataforma que celebra el talento del cine venezolano.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Lupita Ferrer, Orlando Urdaneta, Beatriz Valdez e Indira Leal en la alfombra roja durante la apertura de Cinema Venezuela.

ALFREDO ARMAS
Lupita Ferrer y María Conchita Alonso, dos leyendas vivas del arte venezolano, reunidas en una misma celebración.

ALFREDO ARMAS
La actriz Ina Peralta brilló en la alfombra roja de Cinema Venezuela.

ALFREDO ARMAS
Mario Vanucci durante su paso por la alfombra roja de Cinema Venezuela.

ALFREDO ARMAS
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

Coral Gables — El cine hecho por venezolanos volvió a ocupar un lugar central en la escena cultural del sur de la Florida con el inicio de la novena edición de Cinema Venezuela, que abrió a sala llena el pasado jueves en el Bill Cosford Cinema de la Universidad de Miami.

El estreno reunió a figuras emblemáticas como Lupita Ferrer, María Conchita Alonso, Beatriz Valdez, Orlando Urdaneta, Mario Vanucci, Marian Valero e Ina Peralta, quienes desfilaron por la alfombra roja antes de la proyección inaugural de “Zafari”, el más reciente largometraje de Mariana Rondón. La cinta aborda las dimensiones sociales, económicas y alimentarias de la crisis que atraviesa el país, marcada además por el éxodo de millones de ciudadanos. Durante su intervención, la directora resaltó la complejidad del proceso creativo y la articulación internacional que hizo posible la producción.

“Fue un desafío enorme coordinar siete coproductores en distintos países. Cada territorio implicaba no solo una logística distinta, sino maneras diferentes de entender y financiar el cine, pero lo logramos y hoy estamos aquí compartiendo esta historia con ustedes”, expresó Rondón, al señalar que México, Perú y República Dominicana estuvieron entre los territorios donde se desarrolló el rodaje.

La muestra, que se extenderá del 9 al 12 de octubre, ha logrado consolidarse como la única plataforma en Estados Unidos dedicada exclusivamente a la producción audiovisual venezolana, con una programación que incluye largometrajes y cortos, tanto realizados en el país como por cineastas de la diáspora.

Indira Leal, fundadora y directora del proyecto, celebró el crecimiento sostenido del mismo.

“Estamos emocionados de poder celebrar los nueve años de la muestra. Cinema Venezuela es más que una exhibición cinematográfica, es una celebración del talento y la perseverancia de nuestros cineastas, quienes, a pesar de los desafíos, siguen creando obras de gran impacto. Contar con el respaldo del Bill Cosford Cinema y de nuestros patrocinantes nos permite crecer y conectar con una audiencia que valora profundamente nuestra cultura y nuestras historias”, afirmó.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje a dos nombres entrañables para el cine venezolano. Arnaldo Limansky, presente desde la primera edición y fallecido recientemente, fue recordado como un impulsor silencioso cuyo legado permanece vivo entre colegas y espectadores. También se rindió tributo al actor Eduardo Serrano, considerado uno de los intérpretes más queridos y prolíficos de la nación sudamericana.

La imagen oficial de esta novena edición lleva la firma del diseñador Carlos “CAE” González, ganador del concurso abierto para el cartel. Su propuesta se inspira en el arte cinético venezolano y busca proyectar la identidad visual del festival hacia el futuro sin desprenderse de sus raíces.

El equipo organizador integrado por Indira Leal (dirección general), Mariela Pérez (producción general), Constanza Profeta y Luis Alfredo Andarcia (producción ejecutiva), Leo Trechi (marketing), Rafael Ospino (producción asociada) y Coco Mata (relaciones públicas), compartió con los asistentes antes del estreno oficial. Agradecieron el respaldo del público y expresaron el entusiasmo con el que asumen esta nueva edición, al tiempo que destacaron los desafíos que han debido superar para mantener viva la iniciativa y fortalecer el compromiso con el séptimo arte de la Patria del Sol Amado dentro y fuera de su territorio.

La programación completa de películas, documentales y actividades especiales, así como la venta de entradas, está disponible en cinemavenezuela.org y en las redes sociales oficiales de la organización.

