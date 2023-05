Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Teatro colombiano en Miami

Con el impactante título de Las prostitutas os precederán en el reino de los cielos, obra escrita por el sacerdote y periodista español José Luis Martín Descalzo, interpretada por la actriz colombiana María Cristina Gálvez, se presenta en función única en el teatro Trail, del 3715 SW 8 Street, Miami, 33134, el viernes 19 de mayo, a las 8 pm. De la obra se destaca: “Rosa pone a prueba su relación entre ella y su fe en un diálogo sobre sus años dorados y sus angustias presentes con quien considera su amigo: Jesucristo. ¿Debería Cristo estar del lado de una mujer así? Después de todo, ella es solo uno más de los tantos seres aplastados por aquellos que se dicen buenos, pero mandan desde la doble moral. Una historia de amor, amistad y complicidad”. La obra es una producción del Teatro La Baranda, de Bogotá, que la trae a Miami. Reservaciones en el (305) 443-1009. Entradas desde $37.

Viernes de Tertulia

El encuentro mensual del tercer viernes de cada mes, Viernes de Tertulia, en el Miami Hispanic Cultural Arts Center, 111 SW 5ta. Avenida, acogerá este viernes 19, a las 8 pm, la presentación de los libros Cuentos desnudos de José Abreu Felippe y Por las paredes de Luis de la Paz, en una charla con la escritora Zoé Valdés, residente en Francia, que se encuentra de visita en Miami. Evento abierto al público.

Chucho Valdés

El pianista cubano Chucho Valdés se presenta en el Black Box del Miami Dade County Auditorium, 2901 West Flagler Street, Miami, 33135, viernes 19 de mayo, a las 8 pm, en una jornada musical por el 112 Aniversario de la Independencia de Cuba. Participan en el concierto los también pianistas Martin Bejerano y Kamuel Roig. En el bajo Edward Pérez, en la percusión Ludwig Alfonso y como vocalista Roxana Amed. Reservaciones en el (305) 547-5414. Boletos desde $30.

Festival de orquídeas

Por más de 25 años se viene celebrando el Redland International Orchid Festival a donde acuden cultivadores de varios lugares del mundo a exhibir sus logros en el manejo de estas delicadas plantas. El evento tendrá lugar desde el viernes 19 al domingo 21 de mayo, en el Fruit and Spice Park, 24801 SW 187 Avenida, Redland, 33031. Un marco para un día festivo, al aire libre, donde se podrá disfrutar de la naturaleza.

Teatro de Eduardo Pardo

El dramaturgo venezolano Eduardo Pardo viene realizando una serie con sus obras en el Creation Art Center, 111 SW 5ta Avenida, cada sábado del mes, con funciones a las 8 pm. Para el mes de mayo, el Ciclo de Teatro en La Casona, en colaboración con The Red Umbrella Productions, tiene en cartelera la obra Quizás, Quizás, Quizás, con un elenco integrado por los actores Viviana Rodríguez, Gualberto González, Mario Pacitti, Juan Carlos Luciano y como actriz invitada, Agatha Rodríguez. Sábados 20 y 27. Entradas $25. Reservaciones y más información en el (786) 747-1877.

Cuba Nostalgia

Desde hace años, para celebrar la fecha del 20 de mayo, día de la independencia de Cuba, se celebra el encuentro Cuba Nostalgia, una cita donde se combina el pasado y el presente a través de la memoria colectiva y el legado del pasado republicano. Además de la comida y la música, los elementos más unificadores de una identidad nacional, en Cuba Nostalgia se recrean escenarios históricos y que evocan lugares memorables, entre ellos el emblemático Malecón habanero, la Catedral de La Habana, famosas tiendas cubanas. Habrá memorabilias y otros recuerdos evocadores de la Cuba próspera. Entre los artistas invitados están Luis Bofill, Lena Burke, Albita, Aymee Nuviola y Malena Burke, entre otras figuras. Sábado 20 y domingo 21 de mayo, desde las 11 am, en el Miami-Dade County Fair & Exposition, 10901 SW 24 Street. Boletos en el (305) 222-2221.

Retrospectiva de Ramón Unzueta

El Museo Americano de la Diáspora Cubana inaugura el sábado 20 de mayo, a las 7 pm, una retrospectiva de la obra del pintor cubano Ramón Unzueta (1962-2012). La muestra From Island to Island, brinda un recorrido por la obra del desaparecido artista plástico. La apertura de la exhibición que ha estado al cuidado de su hermana Enaida Unzueta y el curador del museo, Jesús Rosado, tendrá como oradora principal a la escritora Zoé Valdés, amiga de la familia Unzueta y del coleccionista y crítico de arte Gustavo Valdés. Museo Americano de la Diáspora Cubana, 1200 Coral Way, Miami

Recordando el Mariel

El Instituto de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo, que preside el periodista e investigador Pedro Corzo y la organización Plantados, que encabeza el preso político Ángel de Fana, invitan a conmemorar dos eventos históricos, el 20 de mayo, fecha de la Independencia de Cuba y los 43 años del éxodo del Mariel. El evento en la Westchester Regional Library, 9545 Coral Way, Miami, tendrá como oradores a los directivos mencionados, así como a los escritores José Abreu Felippe, Rolando Morelli, Luis de la Paz y Ramiro Gómez Barrueco. Sábado 20, a las 11 am. Entrada gratis.

FlamenGO 2023

Como parte del programa FlamenGo 2023 que organiza el Centro Cultural Español de Miami, se presenta al grupo español Las Migas, ganador del Latin Grammy al Mejor Álbum Flamenco 2022 por su último trabajo Libres y del Premio de la Música Independiente (MIN) al mejor álbum de flamenco 2020. La agrupación centrada en el muy español baile flamenco, llega a Miami. La banda la integra cuatro mujeres, Marta Robles, dirección, composición y guitarra; Carolina “La Chispa”, voz, Alicia Grillo, guitarra, y Laura Pacios al violín. Presentación en el Miami Dade County Auditorium, 2901 West Flagler Street, Miami, 33135, el sábado 20 de mayo, a las 8 pm. Entradas $40.

SoFlo Boat Show

El histórico Miami Marine Stadium, a la entrada de la ciudad de Key Biscayne, recibirá los días sábado 20 y domingo 21, el SoFlo Boat Show, un evento enfocado en los barcos de recreo. Los visitantes podrán disfrutar de más de 100 embarcaciones de diferentes estilos, tamaños y características, así como los diferentes accesorios disponibles para barcos. Abierto desde las 10 am, en el Miami Marine Stadium, 3501 Rickenbacker Causeway Miami, 33149. Entradas desde $29.

Adriana Barraza Acting Studio

El taller-montaje de teatro de IMAGO, anuncia la presentación de Al Borde FM, obra de Karin Valecillos, dirigida por el actor y director Leonardo van Schermbeek. La pieza es una comedia donde se trata el tema de la comunicación y la psicopatía. “Prepárate para adentrarte en el mundo de un hospital psiquiátrico, en el que un grupo de mujeres encuentran la forma de que sus voces puedan ser escuchadas”, señala la nota promocional. Con un elenco de 10 actrices que participaron en el taller de teatro para adultos. Funciones el sábado 20, a las 8 pm y domingo 21, a las 6:30 pm, en el Adriana Barraza Acting Studio, 3100 NW 72 Ave. #127, Miami. 33122. Boletos $30.

Novela de Zoé Valdés

La novelaUn amor griego, de la escritora Zoé Valdés, ha sido publicada en Estados Unidos, en una traducción de David Frye al inglés. La presentación de A Greek Love se realizará el domingo 21 de mayo, a las 6 pm, en la librería Books & Books, 265 Agragon Avenue, Coral Gables, en una jornada donde la autora hablará sobre su novela y firmará ejemplares a los asistentes. El libro cuenta la historia de una mujer que debe luchar por su amor y su hijo en una Cuba asfixiada por la opresión. La nota resalta a Zoé Valdés como una estrella literaria internacional, y señala que: “Un amor griego es una historia de pasión, resistencia, esperanza, y el amor tenaz de una mujer”.

Tertulia poética de Miami

El encuentro mensual dedicado a la poesía, en el Miami Hispanic Cultural Arts Center, 111 SW 5ta. Avenida, tendrá el jueves 25 de mayo, a las 7 pm, la presentación de los amantes de la poesía que acuden y leen sus poemas en el evento. “Es un espacio abierto a la poesía”, señalan los organizadores, que además conducen la actividad literaria, el Dr. Jorge Valencia y Mercedes Minota. Entrada gratis.