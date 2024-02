Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Universo portable

La galería del Centro Cultural Artefactus tendrá a partir del 1 de marzo, a las 8:30 pm, una nueva exhibición: Universo portable, del artista visual cubano Carlos Estévez. El autor de las piezas es Ganador del Joan Mitchell Foundation Painters; Sculptors Grant, la Beca Cintas de Artes Visuales y del Gran Premio en el Primer Salón de Arte Cubano Contemporáneo en La Habana. Estévez reside en Miami desde el 2004. Durante la apertura de la muestra, Estévez estará acompañado por el pintor Carlos Artime, director del programa de Galería de Artefactus, y el laudista Manuel Paneque Lahenz. Centro Cultural Artefactus, 12302 SW 133 Ct., Miami, 33186.

Ballet Nacional de España en el Festival de Flamenco de Miami

Una vez más el Ballet Nacional de España (BNE) se presenta ante el público de Miami, con una variedad de espectáculos, danzas tradicionales y otros ritmos. El BNE durante 45 años ha llevado la esencia de España alrededor del mundo.

"El repertorio de la compañía incluye obras clásicas del siglo XX, así como coreografías nuevas y audaces como Invocación, un programa creado por el director de la BNE, Rubén Olmo, que rinde homenaje a los maestros del pasado del estilo de castañuela conocido como Escuela Bolera”. Con esta gira y visita a Miami, el ballet le rinde tributo al legado de Paco de Lucía, en el 10 aniversario de su fallecimiento.

Presentaciones el viernes 1 y sábado 2, a las 8 pm, y el domingo 3, a las 3 pm, en el Adrienne Arsht Center, 1300 Biscayne Blvd., Miami, 33132. Boletos desde $25, en el (786) 468-2081.

Microteatro

Desde que las autoridades cerraron los contenedores de Microteatro en el centro de Miami, el concepto se ha reinventado como “Microtheater on Tour”, presentándose en distintos espacios de la ciudad. Para el mes de marzo, se presentarán en el Miami International Fine Arts (MIFA), 5900 NW 74 Avenida, Miami, 33166, con funciones los viernes y sábados a las 8 pm, hasta el 23. Tres textos en conmemoración del mes de la mujer: Amor mío de Yesler De La Cruz; La capa escrita por Alberto García, y Enamorándonos de la autoría de Ailin Zaninovich. Entradas 35.

Película en el Bill Cosford Cinema

El filme Ni lobos ni corderos, del coproductor, coguionista y actor, Ignacio Isusi, con la dirección de José Luis Acosta, se presenta el viernes 1 de marzo, a las 7 pm, en el Bill Cosford Cinema de la Universidad de Miami, 5030 Brunson Dr., Coral Gables, 33146. El español Ignacio Isusi ha descrito su obra: “En Ni lobos ni corderos, he querido llevar al espectador hasta el alma de dos hermanos gemelos. Víctimas disfrazadas de verdugos que rivalizan por el reconocimiento y el amor de un padre. En esta película de suspense, el espectador queda atrapado en un duelo intelectual emocionante. Es una historia de misterio de siempre, contada como las historias de antes”.

Afterglow

Continúa atrayendo público la obra Afterglow de S. Asher Gelman, bajo la dirección de Kevin Cass en el Teatro Tower, 1508 SW 8 Street, Miami, 33135. Funciones los días viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de marzo, a las 8 pm. La obra la define su director como “para desafiar los límites del amor y el deseo”. El texto sigue la vida de Josh y Alex, una pareja casada y exitosa que, en su deseo de explorar lo desconocido se propone abrir la relación para experimentar. La pieza es interpretada por los actores Rafael Farello, Claudio Medina y Santi García. Se especifica que no es apta para menores de 18 años. Boletos en Ticketplate.

En Books & Books

La escritora y comunicadora colombiana Luz María Doria, presenta su libro, ¿Cuánto te pesa lo que te pasa? La escritora, que también es productora de la cadena Univisión, ha publicado varios libros, entre ellos Mujer de mis sueños, Tu momento estelar y El arte de no quedarte con las ganas. Su nuevo libro es un texto inspirador. En la contraportada se lee: “Le quiero hablar a tu corazón de toda esa carga que le pesa y lo está apachurrando. De ese dolor con el que te dejó esa noticia que no esperabas recibir. De la tristeza por esa pérdida que hace que tu vida no se parezca a lo que fue. Y también te quiero hablar a ti. Sí, a ti que no le cuentas a nadie tu sufrimiento y te lo tragas enterito para que no lo noten. Y no es que no te pese, sino que sabes cómo cargarlo”. Viernes 1 de marzo, a las 7 pm, en Books & Books, 265 Aragon Ave., Coral Gables.

Cuentos cubiches

La comedia Cuentos cubiches se presenta en el teatro Trail, la sala de comedias por excelencia en el Sur de la Florida. Tres de los actores cubanos más reconocidos de Miami, Susana Pérez, Alberto Pujol y Carlos Acosta Milián, se unen “para representar tres comedias cortas que tocarán el corazón de los espectadores, mientras los hacen reír a carcajadas”. Esta producción es dirigida por Yusnel Suárez. Funciones sábado 2, a las 8 pm y el domingo 3 a las 5 pm, en el Teatro Trail, 3715 SW 8 St., Miami, 33134. Reservaciones en el (305) 443-1009.

Mariposas después de la lluvia

El mes de marzo abre en la escena de Miami con el reestreno de Mariposas después de la lluvia, obra del argentino Rafael Nofal bajo la dirección de José Manuel Domínguez y Micheline Calvert, en una producción de Antiheroes Project. “Esta es la historia de dos individuos altamente peligrosos, de los que pueden ver las mariposas después de la lluvia. La obra apunta al gesto humano descarnado, sencillo, que no simple, y se desarrolla con acciones cotidianas pero contundentes”. La puesta en escena cuenta con las actuaciones de Grettel Trujillo y Joel Sotolongo. Funciones los días sábado 2, a las 8:30 pm, y domingo 3, a las 5 pm, en el Centro Cultural Artefactus, 12302 SW 133 Ct., Miami, 33186. Entrada $30.

Chili Cook-Off

La novena edición del Chili Cook-Off, evento anual que se realiza en Pinecrest, se llevará a cabo el sábado 2 de marzo, de 12 a 5 pm, en el Pinecrest Gardens, 11000 Red Road, Pinecrest, 33156. Durante la jornada, habrá “un espectáculo culinario que promete un día de deliciosos sabores, entretenimiento animado y espíritu comunitario”, se resalta en la nota promocional. Este año el festival culinario tendrá una sesión especial “Cocinero casero”, donde los amantes de la cocina podrán mostrar sus habilidades para hacer chile, acompañados de chefs profesionales. Se anuncia música y bailes, además, toros mecánicos y exhibición de autos clásicos. Entrada 10 para adultos y $8 para los niños. Boletos en la página: www.pinecrestgardens.org .

OMAR SOSA

A lo largo de 17 años el Global Cuba Fest, resalta los valores de la música cubana. Ritmos, candencias, sonoridades que crean y se enriquecen en la Isla y en el mundo donde muchos artistas cubanos residen y proyectan internacionalmente la mejor música cubana. El sábado 2 de marzo, a las 8 pm, el pianista y compositor Omar Sosa y su Quarteto Americano, se presentan en el Miami Beach Bandshell, 7275 Collins Ave, Miami Beach, 33141. Sosa ha sido nominado a los prestigiosos premios Grammy. Boletos desde $46.

Bajo terapia

“No es solo una obra; es una experiencia que transformará tu forma de ver el teatro”, se resalta en la promoción de esta obra que lleva varias semanas en escenas con gran aceptación del público en Teatro 8. En la obra, tres parejas se reúnen en un mismo lugar para tratar sus problemas y conflictos, pero la sesión resulta bastante inusual, pues la psicóloga ha dejado una serie de sobres con instrucciones que los pacientes deben seguir, “Lo que comienza como una terapia convencional rápidamente se convierte en un caos lleno de sorpresas y también humor”. Bajo terapia del dramaturgo argentino Matías del Federico, bajo la dirección de Jessica Álvarez Diéguez y Alejandro Vales, quienes también integran el elenco, juntos a Claudia Albertario, Gabriela González, Gabriel Martina y Saúl Mauricio Mendoza. Funciones el sábado 2 a las 8:30 y domingo 3 de marzo las 5 pm. Reservaciones en el (305) 541-4841. Teatro 8, 2173 SW 8 Street, Miami, 33135.

Festival de música

La ciudad de Miami Garden recibirá a más de 400 estudiantes de 12 escuelas de esa ciudad, para el 3er. Annual Miami Gardens Young Music Festival, el sábado 2 de marzo, desde las 6 pm, en el Betty T. Fergurson Recreational Complex, 3000 NW 199 St., Miami Gardens, 33056. Los jóvenes músicos estarán en escena, entre cantantes, bailarines e instrumentistas. Una jornada para resaltar los valores de la juventud en el campo de la música. El evento es gratis y abierto al público.

Concierto en el MDCA

El músico y productor puertorriqueño Tony Toyán, se une al esperado concierto Marinel una voz, de la soprano Marinel Cruz en el Miami Dade County Auditorium el domingo 3 de marzo. La soprano puertorriqueña Marinel Cruz ha cantado con grandes orquestas alrededor del mundo, entre ellas la orquesta sinfónica de Puerto Rico y la Orquesta Filarmónica de Odessa, en Ucrania, entre muchas otras. Por su parte, Tony Toyán, desde su llegada a Miami en 2018, ha dejado una marca en la escena musical local, destacándose por su maestría en el cuatro puertorriqueño y su energética interpretación en el escenario. El espectáculo está bajo la dirección del pianista José Negroni. Miami-Dade County Auditorium, 2901 West Flagler St., Miami, 33135. Teléfono: (305) 547-5414.

Concierto de Olivia Rodrigo