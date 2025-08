Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Escena

Miami Improv Comedy Theater

El comediante, actor y podcaster Chris D’Elia, conocido por su papel en la serie Whitney de NBC, ofrecerá Del 8 al 10 de agosto un show lleno de humor honesto sobre el encierro, la paternidad y su vida personal. Más información en miamiimprov.com

Actors’ Playhouse at the Miracle Theatre

Paso a paso, una obra sobre tres mujeres que emprenden una caminata de dos días para rendir homenaje a una amiga fallecida estará disponible hasta el 10n de agosto en el Actors’ Playhouse at the Miracle Theatre. La obra de Peter Quilter, autor de End of the Rainbow, combina humor y emociones profundas en una historia conmovedora sobre la vida, la pérdida y la amistad. Más información: miamiandbeaches.com

Artes visuales

En el Pérez Art Museum Miami (PAMM)

Hasta el 17 de agosto estará disponible Passenger Opportunity de Hurvin Anderson. Una exposición de un mural compuesto por 16 paneles que exploran temas como identidad afro-caribeña, diáspora y memoria. Inspirado en paisajes de Jamaica, ofrece una poderosa experiencia visual y cultural. Más información: Sitio web del PAMM y en Trip.com

Letras

Velada literaria

Viernes de Tertulia, evento artístico y literario, acoge al escritor y artista gráfico Alfredo Pong, para conversar sobre su trayectoria y su libro De Cantón a La Habana, una historia de chinos en Cuba. Viernes 15 de agosto, a las 8 pm, con asistencia de público y vía Facebook Live desde la sede del Centro, en el 111 SW 5ta. Ave. El músico y escritor Alfredo Triff conducirá la charla. Más información al 305) 786 747-1877.