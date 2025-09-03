miércoles 3  de  septiembre 2025
ESCENAS

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 5 al 13 de septiembre

La obra, que se sitúa en la década de los 80, narra la historia de Juan, un taxista que vive una doble vida con dos esposas en dos casas distintas

La obra, que se sitúa en la década de los 80, narra la historia de Juan, un taxista que vive una doble vida con dos esposas en dos casas distintas

Cortesía/ Prensa/ taxi
Jackie Sandler y Adam Sandler llegan a los Peoples Choice Awards el domingo 18 de febrero de 2024 en el Barker Hangar en Santa Mónica, California.

Jackie Sandler y Adam Sandler llegan a los People's Choice Awards el domingo 18 de febrero de 2024 en el Barker Hangar en Santa Mónica, California.

AP/ Jordan Strauss/Invision
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Música

Kaseya Center

Kali Uchis trae la gira Sincerely al Kaseya Center el viernes 5 de septiembre, con The Sacred Souls como invitados especiales. El tour acompaña el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, Sincerely, considerado su trabajo más personal y vulnerable. Para más información, visite kaseyacenter.com

Lee además
Las delicadas lágrimas de la luna menguante, de Rebeca Alemán, representa a Venezuela, Chicago y Estados Unidos en la edición 39 del Festival Internacional de Teatro Hispano de Miami, que se celebra del 4 al 28 de septiembre. 
ESCENA

La edición 39 del Festival de Teatro Hispano de Miami sube el telón sin su fundador
La estrella del pop estadounidense Lady Gaga se presenta durante su concierto en la playa de Copacabana en Río de Janeiro, Brasil, el 3 de mayo de 2025
ESCENAS

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Adam Sandler presenta su espectáculo de comedia You're My Best Friend el domingo 7 de septiembre. El show, que combina humor, música y narraciones, inicia a las 7:30 pm. Esta gira sigue al éxito de sus presentaciones en 2022 y 2023, y coincide con proyectos como Happy Gilmore 2.

Escena

Teatro Tower

La nueva versión de la comedia Taxi, del dramaturgo británico Ray Cooney, llega a escena bajo la dirección de Manuel Mendoza. la pieza de Ruta Teatral explora las contradicciones humanas a través de un enredo caótico lleno de humor. Las funciones inician el 5 de septiembre en el Teatro Tower. Consulte ticketplate.com/taxi para boletos o más información.

Artes visuales

Galerías de Arte Futurama

Hasta el 13 de septiembre, se podrá visitar la exposición dedicada a la Caridad del Cobre, figura conocida como Cachita en la cultura cubana. La muestra reúne interpretaciones artísticas de la virgen María como símbolo de amor, feminidad, belleza y resiliencia. La recepción inaugural será el 6 de septiembre, a las 4pm.

Letras

Books & Books

Lawrence R. Samuel presenta el libro Making Miami: The Historic Rise of the Magic City, que ahonda en cómo surgió la Capital del Sol. La entrada es gratuita y los libros se pueden obtener durante la presentación que tendrá lugar en Books & Books, en Coral Gables, 265 Aragon Ave.

Temas
Te puede interesar

Reina de la ketamina se declara formalmente culpable de la muerte de Matthew Perry

En la vida de los famosos: noticias, tendencias y más

Travis Kelce confiesa que propuesta a Taylor Swift fue diferente a como lo imaginó

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El gobernante de Venezuela Nicolás Maduro.
Narcotráfico

Ataque de EEUU contra navío narco de Venezuela genera reacción airada de Maduro

El presidente Donald Trump en conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Despliegue militar

Trump publica video del ataque de EEUU a navío narcotraficante de Venezuela y afirma que hay once "terroristas" muertos 

El gobernador Ron DeSantis
RESULTADOS

Florida asesta duro golpe al narcotráfico con incautación récord de fentanilo

Dariel Fernández, colector de impuestos del condado. 
FISCALIZACIÓN

Miami-Dade anuncia medidas drásticas contra empresas que negocian con Cuba

Henrique Capriles, hace un gesto durante una reunión con la Asociación de la Prensa Extranjera, en Caracas, el 10 de octubre de 2023. 
VENEZUELA

Henrique Capriles queda en evidencia con su "doble discurso"

Te puede interesar

Foto del cargamento de barriles confiscado por el gobierno de Estados Unidos para fabricar drogas sintéticas.
GUERRA Al NARCOTRáFICO

EEUU realiza la mayor incautación de químicos para drogas sintéticas

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald Trump ofrece declaraciones a la prensa en la Casa Blanca. 
Política

Trump acusa al régimen de Venezuela de enviar narcotraficantes a EEUU y promete defender el país

Campaña de vacunación de niños
SALUD

Florida anuncia que pondrá fin a la vacunación obligatoria en las escuelas y crea comisión de salud

El secretario de Estado, Marco Rubio, conversa con la prensa en la Ciudad de México, durante una visita diplomática para abordar temas de narcotráfico y la migración.
EEUU

Rubio sobre ataque estadounidense a navío del narcotráfico en el Caribe: "Volverá a ocurrir"

El gobernador Ron DeSantis
RESULTADOS

Florida asesta duro golpe al narcotráfico con incautación récord de fentanilo