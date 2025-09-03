Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Jackie Sandler y Adam Sandler llegan a los People's Choice Awards el domingo 18 de febrero de 2024 en el Barker Hangar en Santa Mónica, California.

La obra, que se sitúa en la década de los 80, narra la historia de Juan, un taxista que vive una doble vida con dos esposas en dos casas distintas

Kali Uchis trae la gira Sincerely al Kaseya Center el viernes 5 de septiembre, con The Sacred Souls como invitados especiales. El tour acompaña el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, Sincerely, considerado su trabajo más personal y vulnerable. Para más información, visite kaseyacenter.com

ESCENA La edición 39 del Festival de Teatro Hispano de Miami sube el telón sin su fundador

Adam Sandler presenta su espectáculo de comedia You're My Best Friend el domingo 7 de septiembre. El show, que combina humor, música y narraciones, inicia a las 7:30 pm. Esta gira sigue al éxito de sus presentaciones en 2022 y 2023, y coincide con proyectos como Happy Gilmore 2.

Escena

Teatro Tower

La nueva versión de la comedia Taxi, del dramaturgo británico Ray Cooney, llega a escena bajo la dirección de Manuel Mendoza. la pieza de Ruta Teatral explora las contradicciones humanas a través de un enredo caótico lleno de humor. Las funciones inician el 5 de septiembre en el Teatro Tower. Consulte ticketplate.com/taxi para boletos o más información.

Artes visuales

Galerías de Arte Futurama

Hasta el 13 de septiembre, se podrá visitar la exposición dedicada a la Caridad del Cobre, figura conocida como Cachita en la cultura cubana. La muestra reúne interpretaciones artísticas de la virgen María como símbolo de amor, feminidad, belleza y resiliencia. La recepción inaugural será el 6 de septiembre, a las 4pm.

Letras

Books & Books

Lawrence R. Samuel presenta el libro Making Miami: The Historic Rise of the Magic City, que ahonda en cómo surgió la Capital del Sol. La entrada es gratuita y los libros se pueden obtener durante la presentación que tendrá lugar en Books & Books, en Coral Gables, 265 Aragon Ave.