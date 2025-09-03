Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Música
Kaseya Center
Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 5 al 13 de septiembre
Kali Uchis trae la gira Sincerely al Kaseya Center el viernes 5 de septiembre, con The Sacred Souls como invitados especiales. El tour acompaña el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, Sincerely, considerado su trabajo más personal y vulnerable. Para más información, visite kaseyacenter.com
Adam Sandler presenta su espectáculo de comedia You're My Best Friend el domingo 7 de septiembre. El show, que combina humor, música y narraciones, inicia a las 7:30 pm. Esta gira sigue al éxito de sus presentaciones en 2022 y 2023, y coincide con proyectos como Happy Gilmore 2.
Teatro Tower
La nueva versión de la comedia Taxi, del dramaturgo británico Ray Cooney, llega a escena bajo la dirección de Manuel Mendoza. la pieza de Ruta Teatral explora las contradicciones humanas a través de un enredo caótico lleno de humor. Las funciones inician el 5 de septiembre en el Teatro Tower. Consulte ticketplate.com/taxi para boletos o más información.
Galerías de Arte Futurama
Hasta el 13 de septiembre, se podrá visitar la exposición dedicada a la Caridad del Cobre, figura conocida como Cachita en la cultura cubana. La muestra reúne interpretaciones artísticas de la virgen María como símbolo de amor, feminidad, belleza y resiliencia. La recepción inaugural será el 6 de septiembre, a las 4pm.
Books & Books
Lawrence R. Samuel presenta el libro Making Miami: The Historic Rise of the Magic City, que ahonda en cómo surgió la Capital del Sol. La entrada es gratuita y los libros se pueden obtener durante la presentación que tendrá lugar en Books & Books, en Coral Gables, 265 Aragon Ave.