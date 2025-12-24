Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Celebrando 30 años en Norteamérica, el Salute to Vienna New Year's Concert regresa a Miami para una deslumbrante temporada de aniversario. La cita es el 28 de diciembre a las 20:00 p.m., en el Knight Concert Hall. Boletos en www.arshtcenter.org .

Escena

Adrienne Arsht Center

The Amazing Max es un espectáculo de magia interactivo que asombra no es solo por lo que sucede en el escenario, sino también lo que ocurre entre el público, gracias al espectáculo del mago Max Darwin. El show tendrá lugar en el Carnival Studio Theater, del 26 al 28 de diciembre. Entradas en www.arshtcenter.org.

Creado por el guionista y ganador del Emmy por Schitt's Creek, David West Read, Julieta es un divertido musical que le da un giro a la historia de amor más grande jamás contada: ¿Qué pasaría si ella no se hubiera ido con Romeo?. Del 30 de diciembre al 4 de enero en la Ziff Ballet Opera House. Entradas en www.arshtcenter.org.

Teatro Trail

Luis Chataing regresa con Tirando Flechas, un stand up en el que las flechas vuelan sin dirección. El venezolano promete un show fresco, con ocurrencias inesperadas y muchas sorpresas. La cita es el 28 de diciembre a las 7:30 p.m.. Boletos en www.teatrotrail.com.

Artes Visuales

Pincrest Gardens

Despide el 2025 con el Nights of Lights de Pincrest Gardens, un festival de luces que contará con una exhibición de trenes de la Sociedad de Expositores HO de la Costa Este, un rincón de manualidades, hora del cuento y la proyección de El Expreso Polar. El 28 de diciembre de 6:30 p.m. a 10:00 p.m.. Más información en www.pinecrestgardens.org.

Letras

Books and Books

Únete a la Trivia Night, un encuentro para divertirte y demostrar tu ingenio. El martes 30 de diciembre en Books & Books de Coral Gables a las 9:00 p.m.. Reserva tu cupo en www.booksandbooks.com.