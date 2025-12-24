miércoles 24  de  diciembre 2025
ESCENA

Lo que presenta la escena en Miami esta semana

Recopilamos algunas de las opciones culturales y de entretenimiento que ofrece Miami del 25 de diciembre al 2 de enero

Fotografía de Salute to Vienna New Years Concert.&nbsp;

Fotografía de Salute to Vienna New Year's Concert

Cortesía/www.salutetovienna.com
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Música

Adrienne Arsht Center

Celebrando 30 años en Norteamérica, el Salute to Vienna New Year's Concert regresa a Miami para una deslumbrante temporada de aniversario. La cita es el 28 de diciembre a las 20:00 p.m., en el Knight Concert Hall. Boletos en www.arshtcenter.org.

Lee además
Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon.
VIRAL

Revelan que Tylor Chase, exestrella de Nickelodeon, vive en situación de calle
El actor Russell Brand posa a su llegada para lanzar Meditación en la educación, una campaña de alcance global para enseñar meditación en la educación a 1.000.000 de jóvenes en riesgo el 2 de abril de 2013 en Los Ángeles, California.
POLÉMICA

Russell Brand enfrenta nuevos cargos de agresión sexual

Escena

Adrienne Arsht Center

The Amazing Max es un espectáculo de magia interactivo que asombra no es solo por lo que sucede en el escenario, sino también lo que ocurre entre el público, gracias al espectáculo del mago Max Darwin. El show tendrá lugar en el Carnival Studio Theater, del 26 al 28 de diciembre. Entradas en www.arshtcenter.org.

Creado por el guionista y ganador del Emmy por Schitt's Creek, David West Read, Julieta es un divertido musical que le da un giro a la historia de amor más grande jamás contada: ¿Qué pasaría si ella no se hubiera ido con Romeo?. Del 30 de diciembre al 4 de enero en la Ziff Ballet Opera House. Entradas en www.arshtcenter.org.

Teatro Trail

Luis Chataing regresa con Tirando Flechas, un stand up en el que las flechas vuelan sin dirección. El venezolano promete un show fresco, con ocurrencias inesperadas y muchas sorpresas. La cita es el 28 de diciembre a las 7:30 p.m.. Boletos en www.teatrotrail.com.

Artes Visuales

Pincrest Gardens

Despide el 2025 con el Nights of Lights de Pincrest Gardens, un festival de luces que contará con una exhibición de trenes de la Sociedad de Expositores HO de la Costa Este, un rincón de manualidades, hora del cuento y la proyección de El Expreso Polar. El 28 de diciembre de 6:30 p.m. a 10:00 p.m.. Más información en www.pinecrestgardens.org.

Letras

Books and Books

Únete a la Trivia Night, un encuentro para divertirte y demostrar tu ingenio. El martes 30 de diciembre en Books & Books de Coral Gables a las 9:00 p.m.. Reserva tu cupo en www.booksandbooks.com.

Temas
Te puede interesar

Documentos del caso Epstein reavivan polémica del expríncipe Andrés

Chris Evans regresa como Capitán América en "Avengers: Doomsday"

Museo Reina Sofía inaugura nuevo espacio con instalación de Thomas Hirschhorn

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Mario Martínez, de 40 años, es el presunto sospechoso en este caso.
TRAS LAS REJAS

Exempleado de Bank of America enfrenta cargos por explotar a residente vulnerable en Miami

Cartel de un comercio que recibe cupones SNAP para canjear por alimentos
SIN EXCEPCIONES

Congresista de Florida presenta ley para eliminar ayudas federales a no ciudadanos

Clientes adquieren electrodomésticos en una tienda en Houston, Texas.
INFORME

La economía de EEUU registra un fuerte crecimiento en el tercer trimestre

Un pasajero en el aeropuerto con su pasaporte y boleto en mano.
MIGRACIÓN

EEUU modifica el proceso para visas de trabajo H-1B ¿Quiénes tendrán prioridad?

Una tienda Publix en Miami-Dade.
PRESTE ATENCIÓN

Navidad en Florida: Publix y grandes minoristas cierran este jueves

Te puede interesar

Cartel de un comercio que recibe cupones SNAP para canjear por alimentos
SIN EXCEPCIONES

Congresista de Florida presenta ley para eliminar ayudas federales a no ciudadanos

Por Daniel Castropé
Un pasajero en el aeropuerto con su pasaporte y boleto en mano.
MIGRACIÓN

EEUU modifica el proceso para visas de trabajo H-1B ¿Quiénes tendrán prioridad?

Las grandes cadenas de tiendas y centro comerciales anuncian cierres y horarios especiales en Nochebuena y Navidad.
IMPORTANTE

¡No se quede fuera! Conozca qué abre y qué cierra en Navidad y Nochebuena en el sur de Florida

El Aeropuerto Internacional de Miami es uno de los principales puntos de embarque a la isla caribeña 
FLORIDA

Miami-Dade revoca licencias a negocios por presunto comercio con Cuba

Mario Martínez, de 40 años, es el presunto sospechoso en este caso.
TRAS LAS REJAS

Exempleado de Bank of America enfrenta cargos por explotar a residente vulnerable en Miami