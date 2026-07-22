miércoles 22  de  julio 2026
SUCESOS

Testigo asegura que terapia de fundador de Mango e hijo incluía una experiencia extrema

En mayo, Jonathan Andic fue arrestado como principal sospechoso de la muerte de su padre. No obstante, logró salir bajo fianza

Isak Andic, fundador de la cadena de ropa española Mango.

Isak Andic, fundador de la cadena de ropa española Mango.

AFP / HANDOUT
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Una nueva pista surge en el caso de la muerte del fundador de Mango Isak Andic. Según ha revelado una intérprete británica y colaboradora ocasional de la terapeuta de los Andic, el empresario y su hijo Jonathan tenían como ejercicio de terapia familiar incluir una experiencia extrema en un barranco.

La testigo, según informó El Periódico y confirmado fuentes cercanas al caso, ha hecho esta declaración a los Mossos d’Esquadra.

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Esta nueva información da luz a la razón por la que Isak y Jonathan habían acudido solos a la montaña de Montserrat, ubicada en Barcelona. Hasta ahora, había trascendido que padre e hijo hablarían de sus problemas.

Investigación

En mayo, Jonathan Andic fue arrestado como principal sospechoso de la muerte de su padre. No obstante, logró salir bajo fianza.

Posteriormente, la jueza levantó el secreto de sumario, dando inicio la ronda de declaraciones en sede judicial.

"Los Mossos d’Esquadra, sin embargo, han seguido trabajando con el conocimiento de la jueza, tomando igualmente declaración a personas que consideran relevantes para resolver el caso, o sea, para saber si lo que ocurrió en Montserrat aquel mediodía fue un accidente de montaña (como sostiene la defensa) o bien un homicidio e incluso un asesinato, según los autos de la jueza Raquel Nieto", reseña El País.

Así fue como los investigadores dieron con la declaración de la colaboradora de la terapeuta de los Andic. La mujer de nacionalidad británica y residente de España manifestó su deseo de brindar su declaración ante el temor de que sus acciones fueran consideradas una clave de culpabilidad.

"La primera declaración se produjo el 29 de junio. La mujer acudió a la comisaría de los Mossos de Martorell, partido judicial al que pertenece Collbató, el municipio donde murió el fundador de Mango. La mujer reveló que fue ella quien buscó una ruta de montaña a petición de Julia Lüderwaldt (terapeuta), que quería confrontar a padre e hijo ante una situación extrema como parte de la terapia que llevaba a cabo. La testigo explicó que se decidió finalmente por el Camí de les Feixades y que acompañó a Jonathan Andic a la ruta el 7 de diciembre, o sea una semana antes del fallecimiento", destaca el medio.

En la declaración especificó que el objetivo de la terapia era que Jonathan debía ponerse “al borde de un precipicio” para forzar la situación extrema.

Además, señaló que ella había visitado en días previos la ruta e incluso entregó a los Mossos mensajes de texto y archivos de audio intercambiados con la terapeuta sobre el acompañamiento de Jonathan al lugar.

Esto último coincide con lo constatado por los investigadores, quienes evidenciaron que Jonathan visitó la ruta en dos ocasiones días previos al suceso. En su declaración, Andic señaló que lo hizo para estar seguro de cuál era la ruta que haría con su padre.

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